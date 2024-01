Tο εμβληματικό έργο «Beatlerianas» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πρόκειται για τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles (Yesterday, Eleanor Rigby, She is leaving home, A ticket to ride, Penny Lane κ.ά) ενορχηστρωμένα με ένα μοναδικά εμπνευσμένο τρόπο από τον L.Brouwer.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Στάθης Γυφτάκης ανέφερε χαριτολογώντας πως το Μέγαρο θα γεμίσει με… σκαθάρια λόγω των επιτυχιών των Beatles, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικό έργο που αξίζει να παρακολουθήσει το κοινό. Ο ίδιος, δήλωσε περήφανος για την πορεία του Φεστιβάλ Κιθάρας, υπενθυμίζοντας πως ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από την πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων & φίλων των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας "Τέρψις". Ο κ. Γυφτάκης συμπλήρωσε πως μετά από δώδεκα χρόνια το Φεστιβάλ Κιθάρας έχει φτάσει να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ τέτοιου τύπου στην Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει ένα διεθνές προφίλ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού Αντώνης Κουφουδάκης υπογράμμισε πως πρόκειται για μια συναυλία που αγκαλιάζεται από μουσικούς της πόλης, προσθέτοντας πως το Φεστιβάλ θα συνεχιστεί με παραστάσεις για τα Δημοτικά Σχολεία, μαθήματα για τα παιδιά και με το διαγωνισμό κιθάρας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων & φίλων των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας "Τέρψις" Πελαγία Πολυχρονοπούλου υπενθύμισε πως ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 2005, έχοντας στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας στις μικρότερες ηλικίες. Η ίδια, πρόσθεσε πως ο σύλλογος διατηρεί μια σχέση συνεργασίας με τις σχολές του, μέσα από σεμινάρια, παραστάσεις, υποτροφίες, και συναυλίες στο εξωτερικό, αλλά και με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, ο καθηγητής βιολιού Αντώνης Μαζιώτης μίλησε για το πρόγραμμα της βραδιάς, λέγοντας πως το κοινό θα απολαύσει μια ακόμα εκδήλωση ενός εκ των καλύτερων Φεστιβάλ Κιθάρας της χώρας, το οποίο έχει τα φόντα να ανοίξει τους ορίζοντες του και στην Ευρώπη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συμμετέχουν: Αντώνης Κουφουδάκης (κιθάρα). Κουαρτέτο εγχόρδων Hemiolion String Quartet: Αντώνης Μαζιώτης (βιολί), Μιχάλης Κουντούρης (βιολί), Σοφία Αναγνώστου (βιόλα) και Διονύσης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο). Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης το έργο του A.Piazzolla, «Histoire du Tango». Ένα έργο ζωής του Μεγάλου Astor που παρουσιάζει την εξέλιξη του Tango από το Bordel του 1900 μέχρι τις σύγχρονες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής. Την ίδια βραδιά, το Φεστιβάλ, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών φιλοξενεί τον Κίμωνα Βιντζηλαίο που απέσπασε το Ά Βραβείο στην μεγάλη κατηγορία του 11ου Διαγωνισμού Κιθάρας Καλαμάτας. Θα παρουσιάσει έργα των, E.Granados, A.Barrios, Fr.Tarrega. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (παιδικό/μαθητικό). Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (καθημερινές 11 π.μ.-1 μ.μ. & 6 μ.μ.-8 μ.μ..).