Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας: Προβολή ταινιών μικρού μήκους από το Cinergo

Την ερχόμενη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ, το Στέκι του Κέντρου (Κουτσομητοπούλου 6) θα φιλοξενήσει πέντε ταινίες μικρού μήκους από την 5η διοργάνωση του Cinergo, προσφέροντας όπως τονίζεται στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει το έργο Ελλήνων δημιουργών που επέλεξαν ένα συνεργατικό μοντέλο παραγωγής.

Πρόγραμμα Προβολών:

On the Hill (17:12) - του Γιώργου Στραγάκη: Ο Καταγραφέας, διαχειριστής του εγκεφάλου του Επαμεινώνδα, καταγράφει τις στιγμές του σε χαρτάκια. Ο κολλητός του Επαμεινώνδα, Γιάννης, τον παρακινεί για πεζοπορία. Ο χρόνος περνάει, ο Επαμεινώνδας γίνεται πατέρας και καταλήγει με άνοια.

One and a Half (20:00) - του Οδυσσέα Σπυρόπουλου: Τέσσερις ιστορίες. Δύο φίλοι σε αναζήτηση της αξίας τους, ένας μπερδεμένος διάλογος, μια μέρα στη ζωή ενός αγοριού και το ταξίδι μιας σχέσης.

Xénia (10:00) - του Αλέξανδρου Κακούρη: Η Ξένια αναζητά επικοινωνία στον κοινωνικό της περίγυρο, αντιμετωπίζοντας ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο.

Astro Gorilla (14:15) - του Βασίλη Καλέμου: Ο κοσμοναύτης Μπαρμούνοφ ταξιδεύει στο μέλλον μετά από ένα ατύχημα στην πρώτη του πτήση στο διάστημα.

Caged (20:00) - του Ορέστη Ρούσκα: Ο Διονύσης, ένας μοναχικός άνθρωπος, προσπαθεί ν' ανακαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας που εμφανίζεται στα όνειρά του, με τη βοήθεια του φίλου του Ανδρέα.