Η σκηνοθέτις Lia Beltrami καλεσμένη στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Τα έργα της εστιάζουν σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Καλαμάτα, μετά τη συμμετοχή της το 2018. Είχε λάβει μέρος στην 4η έκδοση του Φεστιβάλ με την ταινία της The wonderfull tapestry of life. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Lia Beltrami θα βρίσκεται στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» αύριο στις 6.30 μ.μ., όπου θα αναφερθεί στο έργο της.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα προβληθούν τέσσερις ταινίες της με σημαντική θεματολογία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής ευαισθησίας:• Αλγκανές: Στον ορίζοντα, μία ελπίδα (60') • Δάκρυα και όνειρα (60') • Οι φύλακες του τροπικού δάσους (52’) • Μελωδικό ξέσπασμα (μικρού μήκους).

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο της Lia Beltrami σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου. Στην Τρίπολη, η προβολή θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στο Alganesh. Η ταινία Guardians of the Rainforest έχει ήδη προβληθεί στο Λεωνίδιο, την Ακράτα και τη Στυμφαλία, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή της στο Ναύπλιο την Παρασκευή 29/11, με την ταινία Guardians of the Rainforest στις 6 μ.μ. και Tears and Dreams στις 7 μ.μ. στο Τριανόν.

Η Lia Beltrami θα δώσει ένα Masterclass με θέμα "Ντοκιμαντέρ και Ανθρώπινα Δικαιώματα", σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημιουργική γραφή, θέατρο και πολιτιστικές βιομηχανίες". Το Masterclass θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/11, στις 12 μ.μ., στην αίθουσα Λήδα Τασοπούλου στο Ναύπλιο. Η διάρκεια του θα είναι τρεις ώρες και θα επικεντρωθεί στη δύναμη των ντοκιμαντέρ στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ανάλυση της ταινίας της Wells of Hope.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

- Τελευταίο τραγούδι από την Καμπούλ, του Kevin MacDonald (34'), στις 5 μ.μ.

- Η Κορυφή, των Arwa Jabiri Damon & Binnur Karaevli (75'), -παρουσία σκηνοθέτη/συντελεστή, στις 6 μ.μ.

-Εν εσόπτρω – Ο παπά-Σταμάτης και ο Σταμάτης, της Λένας Βουδούρη (73') παρουσία σκηνοθέτιδος, στις 7.30 μ.μ.

- Αδέσποτα Κορμιά , της Ελίνας Ψύκου (109’), στις 9 μ.μ.