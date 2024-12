10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Απονεμήθηκαν τα βραβεία στις ταινίες που ξεχώρισαν

Στην τελετή λήξης απονεμήθηκαν τα βραβεία στις ταινίες που ξεχώρισαν σύμφωνα με τις κριτικές επιτροπές. Δύο ημέρες αργότερα, την Τρίτη 3/12, απονεμήθηκαν και τα βραβεία του Kalamata Short Docs Film Festival.

Βραβεία Ισότητας – Αλεξάνδρα Σκορδάκη

Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τη Nina Backer-Røed, Κοινωνιολόγο, τη Νιόβη Αναζίκου, δημοσιογράφο, σκηνοθέτιδα, αντιπρόεδρο της WIFT, και τον Μένο Δελιοτζάκη, σκηνοθέτη απένειμε το βραβείο στο Children of the Mist της Ha Le Diem. Παράλληλα η επιτροπή απένειμε εύφημη μνεία στο ντοκιμαντέρ, Smoke Sauna Sisterhood της Anna Hints.

Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Ingo Starz, επιμελητή ταινιών και κριτικό τέχνης, την Anne Kjersti Bjørn, βραβευμένη σκηνοθέτιδα, και τη Λέττα Πετρουλάκη-Σοφικίτου, ιδρύτρια της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, απένειμε το βραβείο στο Grief - Those who Remain (Πένθος - Αυτοί που μένουν) από τη Μυρτώ Πατσαλίδου και τη Μαρία Λουκά. Παράλληλα η επιτροπή απένειμε εύφημη μνεία στο ντοκιμαντέρ, Πανελλήνιον του Σπύρου Μαντζαβίνου και του Κώστα Αντάραχα.

Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Παναγόπουλο, συστάθηκε μια ομάδα φοιτητών για την επιλογή του βραβείου για καλύτερη ταινία Κοινωνικής Ευαισθησίας.

Ανακοίνωση και σκεπτικό της ομάδας φοιτητών: «Το ντοκιμαντέρ Name Me Lawand του Edward Lovelace επιλέχθηκε για τη βαθιά κοινωνική ευαισθησία που αναδεικνύει. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κωφού αγοριού που, μαζί με την οικογένειά του, αναζητά ένα νέο ξεκίνημα ως πρόσφυγας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεξιοτεχνικά, η στοχευμένη επιλογή των πλάνων, ο χειρισμός της κάμερας και η ηχητική επένδυση, αποτυπώνουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης, την πάλη για αποδοχή και την ανάγκη επικοινωνίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της κοινότητας και της ενσυναίσθησης».

Βραβείο Οικολογικού Ντοκιμαντέρ

Το Γ’ έτος του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Αθηνών απένειμε το βραβείο στο Songs of Earth της Margreth Olin.

Όπως έγραψε η τριτοετής φοιτήτρια Ευαγγελία Mπουρλόκα πρόκειται για «έναν διάλογο αγάπης ανθρώπου προς άνθρωπο και ανθρώπου προς τη φύση, μια υπαρξιακή διαδρομή από τα παιδικά χρόνια του αφηγητή ως σήμερα, μέσα από μαγευτικά πλάνα του τόπου που «γέννησε» τον αφηγητή-πατέρα, τη σκηνοθέτρια-κόρη και την αγάπη. Αυτός ο τόπος είναι το Oldedalen στο Vestland της Νορβηγίας. Επιπλέον των προαναφερομένων, ο τρόπος δημιουργίας ποιητικών πλάνων με τη χρήση drones και υποβρύχιων καμερών είναι ένα μάθημα για όλους μας».

Βραβείο Πόλεις του Κόσμου

Η επιτροπή, αποτελούμενη από σπουδαστές/στριες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, ξεχώρισε τρεις ταινίες οι οποίες και συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία: The Invisible Contract της Kaplan Schteingart και της Luciana Jimena. Kaugere: A Place Where Nobody Enters του Stephen Dupont. Lagunaria του Giovanni Pellegrini.

Βραβείο Κοινού - Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

Belkî Sibê - Ίσως Αύριο του Αλέξη Δαλούμη. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται ένα ταξίδι 18 μηνών μέσα στον πόλεμο και την επανάσταση, στη Ροζάβα (Δυτικό) Κουρδιστάν της ΒΑ Συρίας, κατά τη διάρκεια της προέλασης και της νίκης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων κατά του ISIS, καθώς και της ιστορίας του Διεθνούς Τάγματος Ελευθερίας, στις τάξεις του οποίου πολέμησε ο σκηνοθέτης.

Βραβείο Κοινού - Διεθνές Ντοκιμαντέρ

A Day, 365 Hours (Μια Mέρα, 365 Ώρες) της Eylem Kaftan. Δύο νεαρές γυναίκες ενώνονται από την κοινή τους εμπειρία κακοποίησης. Η απροσδόκητη συνάντησή τους δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό που τους δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τους κακοποιούς τους στο δικαστήριο και να βοηθήσουν άλλες νεαρές γυναίκες να αναζητήσουν δικαιοσύνη.

Της τελετής λήξης, ακολούθησε συναυλία αφιερωμένη στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την ομορφιά της μουσικής πολυπολιτισμικότητας! Σπουδαίοι μουσικοί από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και ελπίδα!

Συμμετείχαν η Diana Sabri (φωνή, Παλαιστίνη-Λίβανος), ο Alberto Beltrami (κιθάρα, Ιταλία), ο Nicasio Moreno (βιολοντσέλο, Ισπανία), ο Νίκος Δημηνάκης (Ελλάδα), και το Ανατολικό Καραβάνι (Γωγώ Μπατσικούρα, Δημήτρης Σουρέας, Σωτηρία Παππά, Ελένη Περτσελάκη), ένα μουσικό σχήμα με παραδοσιακα ακούσματα από Ελλάδα και Ανατολή.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ KALAMATA SHORTDOC FILM FESTIVAL

Την Τρίτη 3/12, η κριτική επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους αποτελούμενη από τον πρόεδρό της, Γιώργο Φρέντζο (κινηματογραφιστή), τη Βασιλική Μαλτάσογλου (διευθύντρια του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών "Balkans Beyond Borders"), τη Φωτεινή Οικονομοπούλου (παραγωγό ταινιών), τη Λίνα Μανωλοπούλου (υπεύθυνη Τμήματος Υποστήριξης Διανομής και Φεστιβάλ του ΕΚΚΟΜΕΔ) και τον Χρόνη Θεοχάρη (σκηνοθέτη- μοντέρ) απένειμαν τα ακόλουθα βραβεία: Σκηνοθεσίας (για το καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ): Hantush - A FairyTale της Αλεξίας Τσούνη. Σκηνοθεσίας (για το καλύτερο Διεθνές Ντοκιμαντέρ): Monologue του Selim Yıldız. Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Xelîl Sehragerd, για το ντοκιμαντέρ Carpenter. Καλύτερης Κινηματογράφησης: Arkadia της Andra Ion. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να δοθεί ειδική μνεία σε μια σπουδαστική ταινία, για την εξαιρετική σκιαγράφηση των χαρακτήρων με κεντρικό ήρωα, τον Γιάννη, ένας πρώην ναυτικό που ζει πλέον στο περιθώριο αλλά αντιμετωπίζει την σκληρότητα της ζωής του δρόμου με χαμόγελο και χιούμορ. Η εύφημος μνεία απονέμεται στην Ευαγγελία Κουμαντσιώτη για την ταινία «Σαν βασιλιάς».

Βραβείο Κοινού (Διεθνές Ντοκιμαντέρ): Stick & Stones - The Truth of Cyberbullying του Georgios Goris. Tο ντοκιμαντέρ εξερευνά τις σοβαρές συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού στους εφήβους.

Βραβείο Κοινού (Ελληνικό Ντοκιμαντέρ): Hantush - A FairyTale της Αλεξίας Τσούνη.

Τέλος το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας απένειμε εύφημη μννεία στο ΕΠΑΛ Ευδήλου Ικαρίας για την ταινία «Πλατέδες», αναγνωρίζοντας την εξαιρετική προσπάθεια των μαθητών να αναδείξουν μια ξεχασμένη ιστορία τοπικής μνήμης. Η εύφημη μνεία αποτελεί έπαινο για τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία και τη συνέπεια των νέων δημιουργών.

Για περισσότερα νέα σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com