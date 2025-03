Yanni: Διαθέσιμο για πρώτη φορά σε πλατφόρμες streaming το θρυλικό "Tribute"

Παράλληλα, από τις 17 Ιουνίου θα διατεθούν και επιπρόσθετες επιλογές streaming, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει αυτό το μοναδικό μουσικό γεγονός με την υπογραφή του Καλαματιανού συνθέτη.

Το "Tribute" αποτελεί ένα ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό έργο, το οποίο καταγράφει μια ιστορική στιγμή στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Yanni, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες και ερμηνευτές της εποχής μας, παρουσιάζει δύο συγκλονιστικές συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο από τα πιο εμβληματικά μνημεία του κόσμου, το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία και την Απαγορευμένη Πόλη στην Κίνα.

«ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ»

Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Αυτές οι κλασικές συναυλίες έλαβαν χώρα πριν από 28 χρόνια στο Ταζ Μαχάλ της Ινδίας και στην Απαγορευμένη Πόλη της Κίνας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι, να συντονίσουμε τις ενέργειές μας με αυτά τα θαύματα του κόσμου και να βιώσουμε μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία των δύο πολυπληθέστερων εθνών της Γης. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το συναυλιακό βίντεο είναι πλέον διαθέσιμο σε ψηφιακές πλατφόρμες streaming. Περιλαμβάνει μερικές από τις πιο όμορφες και αξέχαστες μουσικές που έχω δημιουργήσει ποτέ. Απολαύστε το… Πρόκειται για ένα πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό έργο που είναι βαθιά ριζωμένο στην καρδιά μου και το οποίο δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Μια "πραγματική" ζωντανή εμφάνιση».

Η κυκλοφορία του "Tribute" σε ψηφιακή μορφή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους λάτρεις της μουσικής του Yanni, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν ξανά -ή ακόμα και για πρώτη φορά- την ατμόσφαιρα αυτών των εμβληματικών συναυλιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Yanni έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από το καλλιτεχνικό στερέωμα, έχοντας περιορίσει τόσο τη διαδικτυακή όσο και τη φυσική του παρουσία. Είναι ενδεικτικό πως πριν τη δημοσίευση για το "Tribute" στα social media του Γιάννη Χρυσομάλλη, η τελευταία χρονικά είχε γίνει πριν 3 χρόνια, ζητώντας επίμονα το διαδικτυακό του κοινό μια νέα συναυλία ή κυκλοφορία.

Οσο για την τελευταία χρονικά εμφάνιση του διάσημου συνθέτη στην Ελλάδα, αυτή είχε πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 25 Σεπτεμβρίου του 1993 με τίτλο «Yanni in Concert: Live at the Acropolis». Κατά τη διάρκεια αυτής μάλιστα, απευθυνόμενος στο κοινό είχε πει τα εξής στα Ελληνικά: «Το επόμενο κομμάτι (Nostalgia) περιγράφει ένα συναίσθημα το οποίο έχω αισθανθεί πολλές φορές στη ζωή μου επειδή έχω λείψει για πολλά χρόνια από το μέρος που γεννήθηκα, την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Καλαμάτα».