Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένκσι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες (βίντεο)

Στον Λευκό Οίκο μετέβησαν οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των πρώτων που προσήλθαν ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στον Λευκό Οίκιο βρίσκονται ήδη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ζελένσκι για την παρουσία του στις ΗΠΑ σήμερα και δήλωσε ότι «γίνονται πρόοδος» για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Λέει ότι είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Πούτιν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψει κάτι από αυτήν».

ΑΠΕ - ΜΠΕ