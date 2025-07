Νέα συνεργασία του Video Art Μηδέν με φεστιβάλ από την Πορτογαλία

Η 20η διοργάνωση του FONLAD, με τίτλο “The last dance”, θα λάβει χώρα 1-31 Ιουλίου στο Centro Cultural Penedo de Saudade στην Κόιμπρα. Το φεστιβάλ FONLAD περιλαμβάνει εργαστήρια, residencies και έκθεση βιντεοτέχνης, όπου θα προβάλλονται καθημερινά επιλογές από τα φεστιβάλ InShadow και FONLAD από την Πορτογαλία, Magmart από την Ιταλία, Video Art Μηδέν από την Ελλάδα και Proyector από την Ισπανία.

Το Video Art Μηδέν παρουσιάζει μια επιλογή έργων ελληνικής βιντεοτέχνης, που διερευνούν “θέσεις” και “μεταθέσεις” του σώματος, του νου, του εσώτερου εαυτού.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μάκης Κυριακόπουλος, Violent displacement in three acts, Ελλάδα 2022. Ίρις Φουστέρη, there is a (w)hole, Ελλάδα 2019. Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου, I am I, Ελλάδα 2024. Βασίλειος Παπαϊωάννου, Parenthesis, ΗΠΑ-Ελλάδα-Ιταλία 2021. Αγγελίνα Βοσκοπούλου, Behind this page but not disappearing, Ελλάδα-Γερμανία 2014 .Επιμελούνται οι Γιούλα Παπαδοπούλου και Όλγα Παπαδοπούλου.