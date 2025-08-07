Εκθεση ζωγραφικής και μουσική βραδιά στην Κυπαρισσία

Ο Δήμος Τριφυλίας ανασυνθέτει την τέχνη στην καρδιά της Κυπαρισσίας, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία μέσα από την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ελεάννας Μαρτίνου, μια μουσική βραδιά γεμάτη μελωδίες και ένα ανοιχτό εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες.

Η έκθεση με τίτλο «Ρυθμός» θα ανοίξει τις πύλες της την Τρίτη 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στο Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας, με τη διοργάνωση του Δήμου Τριφυλίας. Εκεί παρουσιάζονται τοπία της Κυπαρισσίας — τόπου καταγωγής της ζωγράφου — που συνομιλούν με έργα από την ενότητα «Φαντασιακές Μητροπόλεις». Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι προσωπογραφίες επιλεγμένων προσωπικοτήτων, προσδίδοντας στην έκθεση μια ιδιαίτερη ζωντάνια και προσωπικότητα.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, έως τις 22 Αυγούστου. Μετά τα εγκαίνια, στις 10 μ.μ. ο υπαίθριος χώρος του μουσείου θα πλημμυρίσει με μουσικές μελωδίες καθώς ο αγαπημένος crooner Αδάμ Τσαρούχης θα μας ταξιδέψει «Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα», ερμηνεύοντας αγαπημένα ερωτικά τραγούδια — από τον Frank Sinatra μέχρι τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίμη Πλέσσα. Ένα μουσικό ταξίδι με κοινό παρονομαστή την αγάπη, που ενώνει jazz standards, Broadway classics και ελληνικές μελωδίες που έχουν σημαδέψει τις καρδιές μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τη μουσική συνοδεύουν ο Θανάσης Τερψιόπουλος στο πιάνο, ο Δημήτρης Χριστοδουλάκης στα τύμπανα και ο Χάρης Πανταζής στο μπάσο.

Παράλληλα, ο Δήμος Τριφυλίας προσφέρει δωρεάν ένα ανοιχτό εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες, με θέμα «Γενέθλιος τόπος», υπό τη διδασκαλία της ίδιας της Ελεάννας Μαρτίνου. Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στην αυλή του μουσείου, με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ), στις 21 και 22 Αυγούστου, από τις 8 έως τις 9.30 το βράδυ.

Η Ελεάννα Μαρτίνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 2006 και ολοκλήρωσε το 2009 μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες. Παράλληλα, έχει κλασική μουσική παιδεία μέσω του Ωδείου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ψυχοακουστικής και μουσικής τεχνολογίας. Η δράση της εκτείνεται από ατομικές και ομαδικές εκθέσεις μέχρι σκηνικά θεάτρου και εικονογραφήσεις βιβλίων. Σήμερα εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή και διδάσκει εικαστικά σε ενήλικες, ενώ ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Κ.Δρ.