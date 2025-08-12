Η Πειραματική Σκηνή στη συναυλία Λεοντή στο Ηρώδειο

Μια μοναδική συναυλία με όλα τα χορικά του Αριστοφάνη από παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, στις οποίες ο συνθέτης έγραψε τη μουσική. Αριστοφάνης, ο Σταμάτης Κραουνάκης. Συμμετέχουν τρεις ορχήστρες, τρεις χορωδίες και πλήθος σπουδαίων καλλιτεχνών. Η μετάβαση με πούλμαν κοστίζει 30 ευρώ. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 10 έως 70 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τη σειρά του διαζώματος στο θέατρο. Το κλείσιμο θέσης μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου γίνεται με έκπτωση. Trigilidas Travel: 27210 90900 & 27710 86200 έως 20/8 για κράτηση!