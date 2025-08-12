eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Η Πειραματική Σκηνή στη συναυλία Λεοντή στο Ηρώδειο

Premium Strom

Ημερήσια εκδρομή στο Ηρώδειο για τη συναυλία του Χρήστου Λεοντή «Αριστοφάνεια» διοργανώνει την 1η Σεπτεμβρίου, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο "Trigilidas travel".

Μια μοναδική συναυλία με όλα τα χορικά του Αριστοφάνη από παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, στις οποίες ο συνθέτης έγραψε τη μουσική. Αριστοφάνης, ο Σταμάτης Κραουνάκης. Συμμετέχουν τρεις ορχήστρες, τρεις χορωδίες και πλήθος σπουδαίων καλλιτεχνών. Η μετάβαση με πούλμαν κοστίζει 30 ευρώ. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 10 έως 70 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τη σειρά του διαζώματος στο θέατρο. Το κλείσιμο θέσης μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου γίνεται με έκπτωση. Trigilidas Travel: 27210 90900 & 27710 86200 έως 20/8 για κράτηση!

 

