Μανιατάκειον Ίδρυμα: Βραδιά αφιερωμένη στον Φιλελληνισμό

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τον επετειακό χαρακτήρα του παρελθόντος έτους 2024, το οποίο είχε ανακηρυχθεί επίσημα «Έτος Λόρδου Βύρωνα και Φιλελληνισμού».

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε αντιπροσωπευτικές μορφές φιλελλήνων Ευρωπαίων (Βρετανών, Γάλλων, Ιταλών, Ελβετών, κ.λπ.), οι οποίοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, είτε μέσω της διπλωματίας, είτε μέσω της πένας τους, είτε μέσω της συγκέντρωσης οικονομικών ενισχύσεων για την Ελληνική Επανάσταση, είτε πολεμώντας οι ίδιοι και θυσιάζοντας τη ζωή τους στα πεδία των μαχών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έγινε επίσης αναφορά και σε γυναίκες-φιλέλληνες, οι οποίες βοήθησαν αποφασιστικά τον ελληνικό αγώνα. Σημαντικό τμήμα της εκδήλωσης απετέλεσε το αφηγηματικό ποίημα «Κουρσάρος» του εμβληματικού φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνος (1814), μεγάλη επιτυχία της εποχής, η δράση του οποίου εκτυλίσσεται στον όρμο της Κορώνης. Έγινε επίσης ειδική μνεία στον Ιταλό φιλέλληνα Κόμη Σαντόρε ντι Σανταρόζα, μία από τις πιο ανιδιοτελείς μορφές του φιλελληνισμού, ο οποίος έλεγε για τη χώρα μας: «Αγαπώ την Ελλάδα με μια αγάπη που έχει κάτι το υπέροχο». Θυσιάστηκε υπερασπιζόμενος γενναία τη νήσο Σφακτηρία της Μεσσηνίας, απέναντι στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, το 1826.

Τέλος, η ομιλήτρια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ποίημα «Ναβαρίνο» του Γάλλου πατριάρχη του Ρομαντισμού, Βίκτωρος Ουγκό (1829), με το οποίο καλεί τον μπουρλοτιέρη Κανάρη να σηκωθεί και να πανηγυρίσει τη νίκη του συμμαχικού στόλου στο όμορφο Ναβαρίνο και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Η Στέλλα Βουτσά ταξίδεψε από την Κέρκυρα, όπου είναι αποσπασμένη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως προσκεκλημένη και φιλοξενούμενη του Μανιατακείου Ιδρύματος και συγκεκριμένα, του Δημήτρη Μανιατάκη και της Ελένης Ταγωνίδη-Μανιατάκη. Την ομιλήτρια προλόγισε η φιλόλογος Δήμητρα Γαϊτάνη-Συρεγγέλα, ενώ αποσπάσματα από τα ποιήματα διάβασε η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη. Σημαντική ήταν επίσης, η συμβολή του μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Δημήτρη Κυριαζή, ο οποίος είχε την ιδέα για την επετειακή εκδήλωση, εστιασμένη στην ιστορία της Κορώνης.