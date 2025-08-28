Ο Γιάννης Πάριος τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Ο Γιάννης Πάριος, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτα δίνει ραντεβού με το κοινό του σε μια σειρά συναυλιών στα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Η περιοδεία έρχεται σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο για τον μεγάλο ερμηνευτή, καθώς μόλις κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος με τίτλο «Τα Θαλασσινά του Πάριου». Αυτός περιέχει δεκαέξι ολοκαίνουργια τραγούδια, όλα σε στίχους και μουσική του ίδιου, εμπνευσμένα από τις ιστορίες του πατέρα του, ψαρά στο επάγγελμα, και τις αφηγήσεις των συντρόφων του. Ένα άλμπουμ νοσταλγικό και τρυφερό, που συνδυάζει τη μελωδία με την αφήγηση και φέρει την υπογραφή και την ευαισθησία του ίδιου του Γιάννη Πάριου. Τα νέα τραγούδια, που ήδη αγαπήθηκαν από το κοινό, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά, πλάι στις διαχρονικές επιτυχίες του.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.