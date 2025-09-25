“Race For The Cure” την Κυριακή στη Στούπα

Το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη & τη Φύση “Nartura”, σε συνεργασία με το “Αλμα Ζωής”, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, διοργανώνει την Κυριακή τον αγώνα – περίπατο “Race For The Cure”.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 6 μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο της Στούπας «Ν. Καζαντζάκης» και, ακολουθώντας τη διαδρομή του παραλιακού δρόμου, οι συμμετέχοντες θα τερματίσουν στην προτομή του Νίκου Καζαντζάκη στην Καλογριά.

Η εκδήλωση θα ανοίξει στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια ημίωρη μουσική συναυλία, «Beatbox και αερόφωνα», με τον Νίκο Δημηνάκη, στο πλαίσιο του 2ου Kardamili Art Doc Festival, το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.