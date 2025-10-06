"Δάφνες και Πικροδάφνες": Υποψήφια για το βραβείο καλύτερης παράστασης η καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕΚ

Υποψήφια για το βραβείο “Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ” στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών είναι η καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας "Δάφνες και Πικροδάφνες".

Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ) πραγματοποιεί την Τελετή Απονομής των Βραβείων Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Η απονομή θα γίνει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 12 μ. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Τα Βραβεία καλύπτουν τη θεατρική σεζόν από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή τις παραστάσεις που έκαναν πρεμιέρα αυτό το διάστημα. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας παρουσίασε την καλοκαιρινή του παραγωγή “Δάφνες και Πικροδάφνες” των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, ακολουθώντας περιοδεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είκοσι χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Κεχαΐδη, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας τίμησε τη μνήμη του, ανεβάζοντας τη θρυλική κωμωδία που συνέγραψε μαζί με την Ελένη Χαβιαρά.

Το έργο σκηνοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης, έχοντας σχολιάσει στην “Ε” πριν την πρεμιέρα πως ήταν μια αγαστή συνεργασία, που κύριο στοιχείο της είχε τη σύμπνοια σε καλλιτεχνικό επίπεδο και την αλληλεγγύη σε ανθρώπινο. Τους ρόλους ερμήνευσαν οι Θανάσης Βλαβιανός, Γιώργος Ζιόβας, Φίλιππος Σοφιανός και Γιάννης Τσουρουνάκης.