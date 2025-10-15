«Αυτό δεν είναι το σώμα μου»: Πρωτότυπη παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη

Το απόγευμα της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης, παρουσιάστηκε η παράσταση «Αυτό δεν είναι το σώμα μου» - Μύθοι γυναικών που έγραψαν Ιστορία, σε σκηνοθεσία του Μεσσήνιου Γιώργου Λουριδά, χαρίζοντας στο κοινό μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία.

Η πρωτότυπη αυτή παραγωγή συνδιοργανώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Εμπνευσμένο από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου, το έργο έφερε στο φως μύθους που μιλούν για κακοποιημένες γυναίκες, για θεϊκές παρεμβάσεις και για την πάλη ανάμεσα στη σιωπή και στη φωνή.

Οι τέσσερις ηθοποιοί — Maria Barros, Αντιγόνη Κωνσταντινίδη, Ursula Vratusa και Tijana Statkic — καθήλωσαν το κοινό με τις δυνατές τους ερμηνείες, μεταφέροντας τον θεατή από τον μύθο στη σύγχρονη πραγματικότητα. «Τους μύθους του Οβιδίου τους επέλεξα γιατί είναι ιδιαίτεροι· μιλούν για κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και για παράξενες ιστορίες με τη συμμετοχή των Θεών, έτσι όπως δεν τους βλέπουμε συχνά.

Με ενδιαφέρουν οι “επισκέψεις” σε παλιούς μύθους και κείμενα, τα οποία όμως παραμένουν πάντοτε επίκαιρα -σήμερα όσο ποτέ άλλοτε- σε μια εποχή που όλος ο κόσμος αναζητά μια ταυτότητα», όπως τόνισε στην «Ε» ο σκηνοθέτης Γιώργος Λουριδάς. Η παράσταση έκλεισε με θερμό χειροκρότημα.