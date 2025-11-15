Eκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας των σχολών του Δήμου Καλαμάτας

Μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των σχολών του Δήμου Καλαμάτας στην πολιτιστική ζωή της πόλης διοργανώνει σήμερα Σάββατο ο Σύλλογος «Τέρψις», σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, την Φάρις και τις Καλλιτεχνικές Σχολές (Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Χορού, Eικαστικό Εργαστήρι).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 μ.μ. στην Κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, αποτελώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στη χαρά της δημιουργίας και της μνήμης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν: Τμήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθηγητές, μαθητές και απόφοιτοι του ΔΩΚ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα των Γιώργου Κουρουπού, Μηνά Αλεξιάδη, Νίκου Ξανθούλη και Στάθη Γυφτάκη, από το επετειακό CD που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Συλλόγου «Τέρψις», καθώς και έργα από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 12 ευρώ στην είσοδο, και στα 10 ευρώ μέσω προπώλησης (Πνευματικό Κέντρο 11 π.μ.-1 μ.μ. & Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, ώρες λειτουργίας).

«Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.»

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 40 χρόνια των καλλιτεχνικών σχολών, το ΔΩΚ διοργανώνει μια ημερίδα με θέμα «Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.» με την συμμετοχή σημαντικών ομιλητών. Θα συμμετέχουν όλοι οι διατελέσαντες διευθυντές του Δ.Ω.Κ., Γιώργος Κουρουπός, Μηνάς Αλεξιάδης, Νίκος Ξανθούλης, Διονύσης Μαλλούχος και Στάθης Γυφτάκης καθώς και οι καθηγητές μουσικολογίας Ιωάννης Σαμπροβαλάκης και Λορέντα Ράμου. Η ημερίδα θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.