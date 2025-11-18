Μια πόλη σε μια μορφή: Η νέα τοιχογραφία στην Αριστομένους “ντύνει” την Καλαμάτα με την αύρα της Κάλλας (βίντεο)

Το νέο έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου – “KLE”, το οποίο δεσπόζει στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, έχει καταφέρει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών, όντας τις τελευταίες μέρες το νο1 θέμα συζήτησης στα social media. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ “ArtWalk” εξήγησε το απόγευμα της Τρίτης πως το έργο δεν αποτελεί πορτρέτο της Κάλλας, αλλά μια αλληγορική απεικόνιση της ίδιας της πόλης μέσα από μια μορφή, ενώ στάθηκε στη συμβολική χρήση των στοιχειών που ολοκληρώνουν το “εικαστικό παζλ”.

Στο πλαίσιο ξενάγησης – παρουσίασης που οργανώθηκε, ο Κλεομένης Κωστόπουλος ανέφερε πως το γεγονός ότι το έργο δεν περνάει αδιάφορο αλλά έχει ανοίξει έναν μεγάλο κύκλο συζήτησης, μόνο ως καλό μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για ένα πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας, καθώς δεν ήταν το κεντρικό του θέμα, αλλά η ίδια η Καλαμάτα, παρουσιάζοντάς την μέσα από τη μορφή και την απεικόνιση μιας θηλυκής παρουσίας, η οποία λόγω τοποθεσίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την παγκοσμίου φήμης ντίβα.

Ως προς την επιλογή, ο Κλεομένης Κωστόπουλος έκανε λόγο για ένα αναγνωρίσιμο διεθνές πρόσωπο, το οποίο προσδίδει κύρος και στην τοιχογραφία αλλά και στην πόλη ευρύτερα. Αναλύοντας τη δημιουργία του, στάθηκε μεταξύ άλλων στα δέντρα και στις ρίζες, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία όταν κάποιος εστιάζει στην εντοπιότητα ενός τόπου, ενώ για το κοράκι που απεικονίζεται το παρομοίωσε με τον κύκλο της ζωής. Για το ρούχο που σχεδιάστηκε πληροφόρησε πως έχει επιρροές από την σύγχρονη μόδα, λέγοντας πως θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι πασαρέλας, ενώ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρατήρησης διευκρίνισε πως υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να ανακαλύψει κάποιος, εφόσον ολοκληρωθεί το έργο (υπολείπονται άλλες δύο μέρες). Γι’ αυτό και προέτρεψε τους περαστικούς να βλέπουν αρχικά την Καλαμάτα κοιτάζοντας προς το κτήριο, και έπειτα την Κάλλας, ώστε να κατανοήσουν τί ακριβώς πρεσβεύει η δημιουργία.

Παράλληλα, στάθηκε στο σημείο που επιλέχτηκε να γίνει η τοιχογραφία, όντας ορατή από πολύ μακριά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσο για τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν σε σχέση με τον τρόπο που απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, ο ίδιος επικαλέστηκε με νόημα αναφορά του El Greco για τα φτερά των αγγέλων ώστε να περάσει από την Ιερά Εξέταση, λέγοντας σε άλλο σημείο πως τα έργα τέχνης προκαλούν πρωτίστως πνευματικά τον άνθρωπο. Στο σκέλος της συντήρησης, επεσήμανε πως το έργο μπορεί να αντέξει έως και 20 χρόνια, ξεκαθαρίζοντας πως σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το εσωτερικό του κτηρίου.

“ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΡΟ”

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε πως στα σχέδια της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας ήταν η δημιουργία μιας τοιχογραφίας που θα σηματοδοτεί κάτι νέο και μοντέρνο, μέσα από μια τολμηρή προσέγγιση, συνδέοντας τον πολιτισμό της πόλης με τον αγροδιατροφικό πλούτο. Ο ίδιος μίλησε για το βαρύ βιογραφικό του καλλιτέχνη, έχοντας προσφέρει η ομάδα του στην Πάτρα όπου είναι η βάση της 80 τοιχογραφίες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο κτήριο «Παπαδημητρίου» όπου υλοποιήθηκε το project, καθώς ο Χρήστος Παπαδημητρίου ήταν όπως είπε ένα εξέχων μέλος της κοινωνίας και ο Δήμος ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του. Στη συνέχεια υπενθύμισε πως για την υλοποίηση του εγχειρήματος βοήθησε το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, όπως και άλλοι χορηγοί. Ο Βασίλης Παπαευσταθίου πρόσθεσε πως σκοπός ήταν να συζητηθεί η τοιχογραφία, κάτι που επετεύχθη, πληροφορώντας πως εκτός συνόρων της πόλης έρχονται εγκωμιαστικά σχόλια για αυτή την προσπάθεια, ενώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανέφερε πως μέσω της τοιχογραφίας μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση για το τί πόλη θέλουμε για το μέλλον.

Για το λόγο αυτό, γνωστοποίησε πως θα ακολουθήσουν μελλοντικά δύο ακόμα μεγάλες τοιχογραφίες, όπως και η δημιουργία ποδηλατόδρομων μέσω της ζωγραφικής, στο πλαίσιο του «Kalamata 2030». Κλείνοντας, πληροφόρησε πως θα κατατεθεί πρόταση ώστε να δημιουργηθεί μια κοινωνική πολυκατοικία, χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη. Να σημειωθεί πως το παρών στην παρουσίαση έδωσαν δεκάδες πολίτες, θέτοντας μάλιστα αρκετά ερωτήματα προς στον καλλιτέχνη.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: