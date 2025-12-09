Η Μεσσήνια Ερικα Αθανασίου νέα πρόεδρος της ΕΛΣΑΛ

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΛΣΑΛ, μετά την Τιτίνα Δανέλλη, η οποία υπηρέτησε στη θέση την περίοδο 2013–2015. Σύμφωνα με τις αποφάσεις για την εξαμηνιαία ανανέωση της σύνθεσης, η νέα γραμματεία της ΕΛΣΑΛ έχει ως εξής: Ερικα Αθανασίου (πρόεδρος), Γιάννης Μόσχος (γραμματέας), Αγγελος Χαριάτης (ταμίας) και Αντυ Βρόσγος, Φίλιππος Φιλίππου (μέλη). Η νέα πρόεδρος εργάζεται ως δημοσιογράφος και στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ και κατέχει μεταπτυχιακό στην «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, έχει πτυχίο ακορντεόν και έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων. Βιβλία της κυκλοφορούν από τους εκδοτικούς οίκους Κέδρος, Bell και Iasonbooks, ενώ έχει εκδώσει και e-book μέσω της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Διηγήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορες συλλογικές εκδόσεις.