Η “ολλανδική ζωντανή βιβλιοθήκη” στα Φιλιατρά

Η “ολλανδική ζωντανή βιβλιοθήκη” επιστρέφει στην Ελλάδα και φέτος ταξιδεύει και στα Φιλιατρά, όπου θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Μουσείο Ηλιόπουλου από τις 10.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης η πρέσβης της Ολλανδίας κ. Barbara van Hellemond θα επισκεφτεί τα Φιλιατρά τη Δευτέρα.

Η “ζωντανή βιβλιοθήκη” (living library) είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία: Αντί να ξεφυλλίσεις ένα βιβλίο, συναντάς έναν άνθρωπο που μοιράζεται μαζί σου την προσωπική του ιστορία. Κάθε “ζωντανό βιβλίο” κουβαλά μια μοναδική διαδρομή, που μπορεί να εμπνεύσει, να συγκινήσει ή να ανοίξει νέες σκέψεις. Γιατί όλοι μας είμαστε ένα βιβλίο με ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ανοιχτού διαλόγου, κατανόησης και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συμμετέχοντες μιλούν για εμπειρίες γύρω από προκαταλήψεις, στερεότυπα ή στιγμές αποκλεισμού, αλλά και για γεγονότα που τους ενέπνευσαν να αλλάξουν πορεία ή να κάνουν μια νέα αρχή. Οι επισκέπτες μπορούν να εγγραφούν και να «δανειστούν» ένα ζωντανό βιβλίο για περίπου 20 λεπτά. Δεν διαβάζεις σελίδες, συζητάς με έναν άνθρωπο που είναι εκεί, για να μοιραστεί όσα έζησε και να απαντήσει στις δικές σου ερωτήσεις.

Πληροφορίες για την εκδήλωση στα Φιλιατρά: https://forms.gle/6WFJbpSVtV5eYmSU9 και στο τηλέφωνο 27610 33807.