Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025 17:30

Καλαμάτα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Μαρίας Λευτάκη

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου,, στο βιβλιοπωλείο "Ραμόν", η παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Λευτάκη «Αυτισμός: 21 Σιωπές, 21 Κραυγές», από τις εκδόσεις Γράφημα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ίδια η συγγραφέας Μαρία Λευτάκη, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μαρία Ανδρέου, η Κοινωνική Λειτουργός με εξειδίκευση στον αυτισμό Μαρία Πόταρη, καθώς και η φοιτήτρια Λογοθεραπείας Βίβιαν Χριστοδουλοπούλου. Την παρουσίαση συντόνισε η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ομιλία της Βίβιαν Χριστοδουλοπούλου, η οποία, ως ενήλικη στο φάσμα του αυτισμού, μετέφερε με μοναδικό τρόπο το προσωπικό της μήνυμα, αλλά και το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου: την ανάγκη να δοθεί φωνή στην αυτιστική κοινότητα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου στο φάσμα του αυτισμού, μια εμπειρία όχι μόνο χρήσιμη, αλλά απαραίτητη για την ουσιαστική συνύπαρξη με το διαφορετικό.

