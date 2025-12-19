Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικο γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σήμερα στο Μέγαρο Χορού

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» υποδέχεται σήμερα Παρασκευή, στις 8.30 μ.μ., την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα Χριστουγεννιάτικο γκαλά στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα γιορτινό μουσικό ταξίδι.

Η Ορχήστρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Νίκου Χαλιάσα, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαχρονικά αριστουργήματα του κλασικού ρεπερτορίου με αγαπημένες μελωδίες των Χριστουγέννων.

Στο πιάνο εμφανίζεται ο Χρύσανθος Θεριανός, ένας από τους κορυφαίους σολίστ της νέας γενιάς, ερμηνεύοντας το θαυμαστό Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 24, KV 491 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ένα από τα πιο συναισθηματικά έργα του μεγάλου συνθέτη. Το δραματικό αυτό Κοντσέρτο διαδέχεται η Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ, ένα εξαίρετο έργο γεμάτο χαρά.

Η βραδιά πλαισιώνεται από ένα πρόγραμμα που ενώνει την κλασική μουσική με τη χριστουγεννιάτικη παράδοση: από το μελωδικό Ave Maria του Φραντς Σούμπερτ, έως το παραδοσιακό Greensleeves, το πασίγνωστο O Come, All Ye Faithful και δύο από τα πιο χαρούμενα και εορταστικά έργα του Leroy Anderson.