Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Εγκαινιάζεται η έκθεση «Χαίρει η Φύσις Όλη»

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας και χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στους τοίχους όσο και στα δάπεδα του Μεγάρου Χορού, δημιουργώντας ένα ενιαίο και βιωματικό εικαστικό περιβάλλον.

Το Εικαστικό Εργαστήριο, ένας ζωντανός οργανισμός δημιουργίας που λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, συμμερίζεται την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει σε ένα δημιουργικό σύνολο και να βιώνει τη χαρά της καλλιτεχνικής πράξης. Στην έκθεση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του εργαστηρίου – 300 συνολικά – ηλικίας από 4 έως 84 ετών, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια και ότι η δημιουργία αποτελεί χαρά, ανάγκη και τρόπο ζωής. Πολλά από τα έργα της έκθεσης χαρακτηρίζονται από το ομαδικό πνεύμα που καλλιεργείται στο Εικαστικό Εργαστήριο, οδηγώντας σε δημιουργίες υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και ιδιαίτερης πρωτοτυπίας. Η ελεύθερη έκφραση, η συλλογικότητα και η συνεργασία, αποτελούν τους βασικούς άξονες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ειδικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το Εικαστικό Εργαστήριο εργάζεται πάνω στο θέμα της βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντάς τη, ως αξία ζωής και συλλογικής ευθύνης. Κατά την διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικης κάρτας ευχών για παιδιά, με πρωτότυπα υλικά. Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Γενάρη και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 μ.μ. – 8 μ.μ. (εκτός αργιών).