Διαγωνισμός φωτογραφίας αφιερωμένος στο Λυκόδημο

Ο διαγωνισμός εστιάζει όχι μόνο στο φυσικό τοπίο, αλλά και στην καθημερινότητα, στους ανθρώπους και στις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τη ζωή στην περιοχή. Μονοπάτια που χάνονται στο φως, αυλές και πέτρινα σπίτια, χωριά που επιμένουν να ζουν ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, αλλά και στιγμές σιωπής ή ένα βλέμμα, μπορούν να αποτελέσουν εικόνες με αφηγηματική δύναμη και μνήμη. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο και η καταγραφή της άυλης πολιτιστικής ταυτότητας του Λυκόδημου. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, δεν προτάσσεται η τεχνική τελειότητα, αλλά το συναίσθημα, η αλήθεια και η προσωπική ματιά κάθε συμμετέχοντα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 20 Ιανουαρίου, ενώ οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο algorithmosergastirio@gmail.com. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προβολής και επαναγνωριμίας με τον τόπο, μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας και τη σύγχρονη αφήγηση του τοπίου και της ζωής του.