Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας: Επιμένει για μόνιμο χώρο στο Εργατικό Κέντρο

Παράλληλα δίνει νέο ραντεβού με τα μέλη του την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10 το πρωί στο 3ο όροφο του Εργατικού Κέντρου, ενώ εκφράζει και τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Με μια νέα επιστολή που δεν έχει την έγκριση του οργάνου, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΕΚ, (Σωτήρης Τσώνης και Παναγιώτης Μουλάς), απαντούν στο αίτημα του Σωματείου μας, για να μας παραχωρηθεί χώρος για τις καταστατικές και όχι μόνο λειτουργίες του Σωματείου μας.

Αγνοώντας το αίτημα των 7 μελών της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, αλλά και την στήριξη σχεδόν του Συνόλου των εργατικών και συνταξιουχικών Σωματείων, μας προτρέπει στην ενοικίαση κτηρίου (αφού υπάρχει λέει η οικονομική δυνατότητα), για την εκπλήρωση των καταστατικών μας λειτουργιών.

Τα χρήματα, από τις εισφορές των μελών μας, δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα σπαταλήσουμε, για γραφεία, αλλά για τα έξοδα των κινητοποιήσεων, όπως αυτά αναγράφονται στον προϋπολογισμό που ομόφωνα ενέκρινε η γενική συνέλευση των μελών μας. (Κινητοποιήσεις για αλληλεγγύη στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στις διακοπές ηλεκτροδότησης για τους αγώνες για 13η και 14η σύνταξη και για συντάξεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας, για δημόσια και δωρεάν υγεία κλπ). Όσον αφορά για την έδρα που έχουμε για φορολογικούς λόγους, το σπίτι του Προέδρου, (με την συμβολική τιμή του ενός euro τον μήνα), την ευθύνη έχει προσωπικά ο Τσώνης και ο Μουλάς που αρνήθηκαν να μας προσκομίσουν έγγραφο παραχώρησης για να το καταθέσουμε στην εφορία, ώστε να μας εκδώσει ΑΦΜ.

Επανερχόμαστε στην αίτηση μας για παραχώρηση μόνιμου χώρου που εκκρεμεί από το 2023, και καλούμε και τα μέλη της πλειοψηφίας του ΕΚ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), να πάρουν θέση και να απαιτήσουν συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να μας χορηγηθεί ο χώρος που δικαιούμαστε.

Το Εργατικό Κέντρο κτίστηκε από τις εισφορές μας και ανήκει στα Σωματεία μέλη του. Μέλη του οποίου είναι και τα συνταξιουχικά Σωματεία, που αποτελούνται από συνταξιούχους που έχουν πληρώσει εισφορές στον εργασιακό τους βίο, για την ανέγερση και λειτουργία των Εργατικών Κέντρων.

Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Δίνουμε νέο ραντεβού στα μέλη μας για την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2027 και ώρα 10 το πρωί στο 3ο όροφο του Εργατικού Κέντρου. Και αν βρούμε πάλι την πόρτα κλειστή στο διάδρομο μπροστά από τα Γραφεία των Προέδρου και Γραμματέα. Τέλος καλούμε τα μέλη μας στα μπλόκα των αγροτών, που δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους”.