Καλαμάτα: O "Καποδίστριας" γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες

Η νέα βιογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή φαίνεται πως κέρδισε την προτίμηση του κοινού, παρά τις αρνητικές κριτικές και τα επικριτικά σχόλια από μερίδα κινηματογραφιστών και θεατών. Το ενδιαφέρον αποδείχθηκε ισχυρότερο, επιβεβαιώνοντας ότι η θεματολογία και το ιστορικό πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια άγγιξαν ευαίσθητες χορδές. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Καλαμάτα, όπου μεγάλος αριθμός σινεφίλ αλλά και απλών θεατών έσπευσε στις κινηματογραφικές αίθουσες κατά τη διάρκεια των γιορτών, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν παλαιότερες, πιο δυναμικές εποχές του ελληνικού σινεμά. Την αυξημένη κινητικότητα της εορταστικής περιόδου συμπλήρωσαν και άλλες ταινίες, όπως τα “Κάλαντα των Χριστουγέννων”, μια παραγωγή που αναβιώνει τον κλασικό μύθο του Ντίκενς, μεταφέροντάς τον στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, καθώς και το “Avatar: Fire and Ash”. Μιλώντας στην «Ε» ο υπεύθυνος προγραμματισμού για το “Cine Center” Καλαμάτας Βασίλης Μουλάς ανέφερε πως κάθε χρόνο η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί ένα καλό διάστημα για τον κινηματογράφο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και πέρυσι με την ταινία για τη ζωή του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη “Υπάρχω”. Για τον «Καποδίστρια» ο ίδιος τόνισε πως ειδικά τις πρώτες μέρες των προβολών το ενδιαφέρον ήταν έντονο, υπενθυμίζοντας πως τέτοιου είδους ταινίες προσελκύουν ένα ευρύτερο κοινό, σπεύδοντας να τις δουν και άνθρωποι από διάφορες περιοχές γύρω από την Καλαμάτα.

ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΟΥ 2026

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ταινίες που αναμένεται να ξεχωρίσουν το επόμενο διάστημα, ο Βασίλης Μουλάς πληροφόρησε πως το δίμηνο Γενάρη-Φλεβάρη συνοδεύεται με οσκαρικές ταινίες, όπως το “Hamnet” που κέρδισε το βραβείο κοινού για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου. Παράλληλα, η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του πιο πολυαναμενόμενου σίκουελ της χρονιάς, το "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών", έχει ξεκινήσει, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα φιλμ "Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;" και “Άγιος Παΐσιος”. Τέλος, αν και είναι νωρίς, η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν "Οδύσσεια", μία μυθική περιπέτεια με γυρίσματα μεταξύ άλλων στη Μεσσηνία, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου, με το θερινό σινεμά της πόλης να αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στις καλοκαιρινές προβολές του λόγω και του τοπικού στοιχείου.

Τ.Αν.