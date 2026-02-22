Eπιχείρηση εντοπισμού 74χρονου ορειβάτη που αγνοείται στο Βελούχι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Η επιχείρηση στήθηκε εν μέσω πυκνής ομίχλης και χιονοθύελλας, πολύ κοντά στην κορυφή του βουνού, εκεί που χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του και χάθηκαν τα ίχνη του. Η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει τα πάντα στο χιονοδρομικό κέντρο στο Βελούχι δυσχεραίνει τις έρευνες. Ρατράκ άνοιξαν δρόμο προς την ψηλή κορυφή, εκεί όπου εχθές το απόγευμα χάθηκαν αιφνίδια τα ίχνη του 74χρονου ορειβάτη.

Στις 11 το πρωί της Κυριακής, όταν η ομίχλη άρχισε να υποχωρεί οι άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό και με τη συμβολή της ελληνικής ομάδας διάσωσης και εθελοντών, ανέβηκαν σε υψηλότερο σημείο, όπου άρχισαν τις έρευνες. Το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου καλεί αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί το στίγμα του.

Με κίνδυνο ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή, επίγειες δυνάμεις ερευνούν την περιοχή με πολύ προσοχή, καθώς drone λόγω των δυνατών ανέμων δεν μπορεί να πετάξει. Συγγενείς του 74χρονου έχουν σπεύσει στο χιονοδρομικό και παρακολουθούν από κοντά τις έρευνες με αγωνία. Τα υπόλοιπα μέλη της ορειβατικής ομάδας κατέθεσαν στην αστυνομία για τα όσα συνέβησαν.

Στις έρευνες επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, το ελληνικό διασωστικό σώμα ευρυτανίας, η ελληνική ομοσπονδία ορειβασίας – αναρρίχησης και η ελληνική ομάδα διάσωσης, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

