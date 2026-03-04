eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κειμήλια της συλλογής Κατσίρα στην επέτειο για την Εξοδο του Μεσολογγίου

Την επέτειο των 200 χρόνων από την Εξοδο του Μεσολογγίου τιμά ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου με σειρά εκδηλώσεων και θα φιλοξενήσει, από τη Δευτέρα 9 έως την Κυριακή 15 Μαρτίου, έκθεση αυθεντικών ιστορικών κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης από τη συλλογή του Σπύρου Κατσίρα, προέδρου του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες» Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά από τις 9 π.μ. έως 2 μ.μ. και από τις 5.30 μ.μ. έως 8.30 μ.μ., με συνεχείς ξεναγήσεις από τον ίδιο τον Σπύρο Κατσίρα.

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ.

