Ενισχύεται οργανωτικά το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Προετοιμασία για το 32ο KDF

Τρεις σημαντικές εισηγήσεις που αφορούν τη λειτουργία και την ενίσχυση των δράσεων του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του 2026.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης για την παρακολούθηση της παρουσίας των δράσεων του Διεθνούς Κέντρου Χορού και του Φεστιβάλ στα μέσα ενημέρωσης, τόσο στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο όσο και σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η υπηρεσία αυτή θα καλύψει την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με συνολικό προϋπολογισμό έως 1.240 ευρώ. Στόχος είναι η συστηματική καταγραφή και ανάλυση της δημοσιότητας των εκδηλώσεων, ώστε να ενισχυθεί η επικοινωνιακή στρατηγική και η δημόσια εικόνα του Φεστιβάλ. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης έργου για τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Κέντρου Χορού.

Η σύμβαση, προϋπολογισμού 4.500 ευρώ, θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών και αφορά μεταξύ άλλων τον συντονισμό της ψηφιακής επικοινωνίας, την ανανέωση του περιεχομένου του ιστότοπου, την προσαρμογή στη νέα εικαστική ταυτότητα και τη βελτιστοποίηση του υλικού για την καλύτερη προβολή των δράσεων του οργανισμού. Τέλος, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης έργου για την καλλιτεχνική υποστήριξη και υλοποίηση των ετήσιων δράσεων του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας. Η συνεργασία, συνολικού κόστους 12.400 ευρώ και διάρκειας εννέα μηνών, αφορά την υποστήριξη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, τη συμβουλευτική για εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα, την ανάπτυξη συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς καθώς και την προετοιμασία των δράσεων για τον επόμενο κύκλο εκδηλώσεων.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας προετοιμάζεται πυρετωδώς, με την παρουσίαση του προγράμματος να αναμένεται παραδοσιακά μετά το Πάσχα στην Αθήνα (πέρυσι έγινε στο Μουσείο Ακρόπολης). Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, μετατρέποντας και πάλι την Καλαμάτα σε επίκεντρο της σύγχρονης χορευτικής δημιουργίας. Ήδη από το φθινόπωρο του 2025, και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου, υλοποιήθηκε διεθνές ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων.

Η ανταπόκριση μάλιστα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 750 αιτήσεις από ομάδες και χορογράφους από όλο τον κόσμο.