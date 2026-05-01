Μήνυμα Μητσοτάκη με... Akyla για την Πρωτομαγιά: Τα δέκα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους

Στο κυβερνητικό έργο για την στήριξη των εισοδημάτων των εργαζόμενων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο instagram. Σε βίντεο που ανάρτησε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού

«Καλή Πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακίλας, θα πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες».

Και ο πρωθυπουργός κατέληξε:

«Και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας».