Καλαμάτα: Τον Οκτώβριο η εικαστική έκθεση «Γραφές στην τέχνη»

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Οκτώβριο του 2026 μία σημαντική εικαστική διοργάνωση, καθώς στο Μέγαρο Χορού θα παρουσιαστεί η κεντρική έκθεση του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις με τίτλο «Γραφές στην τέχνη».

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου 2026. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 40 εικαστικά έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων και γλυπτών, τα οποία προέρχονται από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της ευρύτερης Ευρώπης. Κεντρικός της άξονας είναι η σχέση της γραφής με την τέχνη και ο τρόπος με τον οποίο ο γραπτός λόγος ενσωματώνεται στα εικαστικά έργα, άλλοτε ως ερμηνευτικό εργαλείο και άλλοτε ως αυτόνομο καλλιτεχνικό στοιχείο.

Μέσα από λέξεις, φράσεις, αποσπάσματα λογοτεχνικών και ποιητικών κειμένων, σημειώσεις, βιβλία, περιοδικά και άλλα ευρεθέντα αντικείμενα, η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει τις πολλαπλές λειτουργίες της γραφής στην εικαστική δημιουργία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαδρομή από την παραδοσιακή καλλιτεχνική έκφραση έως τη σύγχρονη ψηφιακή εικόνα, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία με έντονο αισθητικό και νοηματικό ενδιαφέρον.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου και ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Φάρις. Ο κ. Λαμπρινίδης ανέφερε στο Δ.Σ. της Φάρις πως ο κεντρικός πυρήνας της έκθεσης θα είναι η γλύπτρια Χρύσα Μαυρέα Μαυρομιχάλη με καταγωγή από τη Μάνη, ξεχωρίζοντας το ταλέντο της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα αυτή διοργάνωση έρχεται να συνεχίσει την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία των μεγάλων ετήσιων εκθέσεων του θεσμού, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια σημείωσαν υψηλή επισκεψιμότητα και σημαντική απήχηση. Η έκθεση «Γραφές στην τέχνη» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φθινοπώρου για την Καλαμάτα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της πόλης ως σημείου αναφοράς για τις εικαστικές τέχνες και τον σύγχρονο πολιτισμό.