Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφεύς»: Συναυλία με Μπάση για τον Σταύρο Κουγιουμτζή (βίντεο)

Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου συνθέτη και στιχουργού Σταύρου Κουγιουμτζή, οργανώνει αύριο στις 8.30 μ.μ. ο Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφεύς», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Μαζί με τον μεγάλο ερμηνευτή, στη σκηνή θα βρεθεί η μικτή χορωδία του Ομίλου, συνοδευόμενη από ορχήστρα, αποτελούμενη από καταξιωμένους καθηγητές μουσικής.

Οι ηθοποιοί Στέφη και Γιώλικα Πουλοπούλου θα διαβάσουν κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό και αναμένεται να συγκινήσει το κοινό, αναδεικνύοντας την αξία των τραγουδιών του.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες, ο πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας «Ορφεύς» Αλέξανδρος Μπουφέας σημείωσε πως ύστερα από τις επιτυχημένες συναυλίες με τον Μπάμπη Τσέρτο και τον Μίλτο Πασχαλίδη, το ερχόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μια ακόμα προς τιμήν του Σταύρου Κουγιουμτζή, τονίζοντας πως το κοινό θα απολαύσει μια υπέροχη μουσική βραδιά. Η είσοδος κοστίζει 20 ευρώ και η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί». Εισιτήρια θα πωλούνται και στο Μέγαρο Χορού πριν τη συναυλία. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 μ.μ. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.