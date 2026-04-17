"Η πόλη μου": Με επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας

Με επιτυχία και σημαντική προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας "Η πόλη μου "της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας – ΦΟΚΑΛ, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η θερμή ανταπόκριση των επισκεπτών επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία και ανέδειξε τη δυναμική της Ομάδας. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Λυκούργος Καρολεμέας και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή, με ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 10 π.μ.–9 μ.μ., Σάββατο 5 μ.μ.–9 μ.μ. και Κυριακή 10 π.μ.–1 μ.μ. & 5 μ.μ.–9 μ.μ..

Παράλληλα, η ΦΟΚΑΛ ενισχύει τη διεθνή της παρουσία μέσω της ένταξής της στη FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique), γεγονός που επιβεβαιώνει την ποιοτική της πορεία και δημιουργεί νέες προοπτικές εξωστρέφειας, ενόψει και της 2ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Αντανακλάσεις», για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Μεσσηνίας, από τον οποίο αναμένεται μεγάλη συμμετοχή. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ενεργούς συμμετοχής των νέων στον πολιτισμό.