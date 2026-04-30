Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: Την “Ελένη” του Ευριπίδη παρουσίασε το ΓΕΛ Πεταλιδίου

Με την παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη από το Γενικό Λύκειο Πεταλιδίου συνεχίστηκε χθες, Τετάρτη, το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Την παράσταση παρακολούθησαν, μαθητές από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Αριάδνη», το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Λογγά, το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου, το 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, τον Σύλλογο Γυναικών Πεταλιδίου, το Γυμνάσιο Αρφαρών, το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το Γενικό Λύκειο Μονεμβασιάς, το 2ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το Λύκειο Πεταλιδίου και το Λύκειο Βριλησσίων. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της παράστασης από τους αντιδημάρχους Παιδείας Βασίλη Γεωργακλή και Δημήτρη Γαλιάτσο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Σκηνοθεσία: Γρουσουζάκου Δήμητρα (Φιλόλογος). Σκηνικά: Ρούτσης Γεώργιος (Μαθηματικός). Κοστούμια: Γρουσουζάκου Δήμητρα (Φιλόλογος) Μουσική Επιμέλεια: Γρουσουζάκου Δήμητρα (Φιλόλογος). Χορογραφία: Γρουσουζάκου Δήμητρα (Φιλόλογος). Βοηθός Σκηνοθεσίας και Μουσικής Επιμέλειας: Κατσάς Ιωάννης (Γυμναστής). Διανομή ρόλων (αναλυτικά): Ελένη: Ρομίνα Ταμπάκου. Ανδρέας Καραδήμας. Γερόντισσα: Ελενα- Αναστασία Κοσταντίν. Θεοκλύμενος: Δημοσθένης Ευθυμιόπουλος. Θεονόη: Ελενα- Αναστασία Κοσταντίν. Αγγελιοφόρος: Γρηγόρης Γρουσουζάκος: Πέτρος Θεοδωρόπουλος, Αιμιλιανός Χαμπίμπι. Χορός: Μελίνα Αντωνίου, Μαριαλένα Θεοδωρακοπούλου, Καλλιόπη Καρανικολοπούλου, Μέγκυ Κούρτη, Καλογεράκου, Σταυρούλα Λίβα. Φωνή Διόσκουρων: Ηλίας Ρούτσης.