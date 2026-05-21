32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού: Την Κυριακή η παρουσίαση του προγράμματος στην Καλαμάτα

Αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας, το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Η διοργάνωση παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με 12 διεθνείς καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι πέντε έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καθώς και 12 Έλληνες χορογράφους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διεθνή σκηνή όσο και στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Το Φεστιβάλ ανοίγει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με το έργο He Who Falls, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν σημαντικά ονόματα του σύγχρονου χορού και των παραστατικών τεχνών. Ανάμεσά τους η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές φωνές της διεθνούς χορευτικής σκηνής, η οποία παρουσιάζει ένα εκρηκτικό σόλο, ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio σε συνεργασία με τον χορογράφο Fernando Melo, ο Jefta van Dinther με έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών, καθώς και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka, η οποία έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Beyoncé και έχει χορογραφήσει την Τελετή Απονομής των Βραβείων César. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη “Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι”. Πρόκειται για τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ, ερμηνεύονται ζωντανά και χορογραφούνται από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου. Οι διεθνείς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση προέρχονται από τη Φινλανδία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Πράσινο Ακρωτήρι και την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και τη Βενεζουέλα, καθώς και την Ισπανία.