Πέντε Ρομά με ρόπαλα πολιόρκησαν σπίτι στην Πάτρα (Βίντεο)

Έκκληση να μην μετατραπεί ο Ριγανόκαμπος της Πάτρας σε «νέο Ζεφύρι», απευθύνουν κάτοικοι της περιοχής, μετά από διάφορες εγκληματικές περιπτώσεις με δράστες Ρομά.

Με αφορμή την είδηση ότι έπεσε θύμα άγριας ληστείας, από τρεις ανήλικους Ρομά, πρώην αθλήτρια στην Πάτρα, ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε μαρτυρίες κατοίκων, που λένε ότι ζουν υπό καθεστώς φόβου.

Παραδείγματος χάριν, μια γυναίκα που μένει μαζί με τη μητέρα της, δήλωσε ότι πέντε Ρομά κρατώντας ρόπαλα πολιόρκησαν το σπίτι τους, όσο εκείνες ήταν μέσα και ήρθαν αντιμέτωπες, όταν οι άνδρες έσπασαν την μπαλκονόπορτα και μπήκαν μέσα.

Επίσης, όπως αναφέρει το newsbeast, ένας άλλος κάτοικος δήλωσε ότι αρκετές φορές έχουν κλέψει από το χωράφι του, ακόμη και ζώα, όπως κουνέλια και κότες.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, με την ιστοσελίδα thebest.gr να αναδημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση:

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν του σοβαρού τραυματισμού συμπολίτισσάς μας μετά την επίθεση και κλοπή από αγνώστους που διαμένουν στον καταυλισμό Ρομά στο Ριγανόκαμπο, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

«Οι Σύλλογοι και οι κάτοικοι του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας έχουν καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Οι απαράδεκτες για μια σύγχρονη κοινωνία, συνθήκες διαβίωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, η μη επαρκής αστυνόμευση σε συνδυασμό με το χαμηλό βιοτικό επίπεδό της και τον κοινωνικό αποκλεισμό και απομονωτισμό δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ανεξέλεγκτης και παραβατικής συμπεριφοράς που δυστυχώς μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Πατρέων, την Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και την ΕΤΑΔ, την Κτηματική Υπηρεσία και το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ιδιοκτήτες του χώρου, να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να περιορίσουν τα φαινόμενα παραβατικότητας και των πυρκαγιών που ξεκινούν από αυτό το χώρο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που έρχονται, για να μη θρηνήσουμε θύματα και να εμπεδωθεί επιτέλους το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας.

Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να διαθέσει στο Δήμο της Πάτρας το χώρο του πρώην σκουπιδότοπου για την αξιοποίησή του καθώς και τους προκατασκευασμένους οικίσκους που κατά καιρούς έχει υποσχεθεί, για τη μεταστέγαση των Ρομά και τη δημιουργία ανθρώπινων και κατά το δυνατόν υγιεινών συνθηκών διαβίωσής τους.

Τέρμα στη παραγκούπολη του Ριγανοκάμπου και στο νέο Ζεφύρι της Πάτρας που δημιουργείται κάτω από τα αδιάφορα μάτια όλων των αρμόδιων φορέων του κράτους και της πόλης».