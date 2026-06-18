Το Σάββατο το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Μεγαλόπολης

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ., στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου «Πολύβιος», στην οδό Καρασούλου 64 & Αναγεννήσεως, στη Μεγαλόπολη. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν χορωδίες και μουσικά σχήματα από διάφορες περιοχές, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη αρμονία, παράδοση και μελωδίες. Αναλυτικά, στο φεστιβάλ θα λάβουν μέρος η Σύμπραξη Παραδοσιακών Χορωδιών της Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως και του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λακωνίας «Πέτρος ο Πελοποννήσιος», η Τρίφωνη Χορωδία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος - Βιοχάλκο», η Μικτή Χορωδία Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, η Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», ο Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης και η Δημοτική Χορωδία Μεγαλόπολης «ο Πυλάδης».
Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για φίλους της μουσικής και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη χορωδιακή δημιουργία και τη δύναμη της συλλογικής καλλιτεχνικής έκφρασης