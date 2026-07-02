Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας στην Ξάνθη

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας ταξίδεψε στην όμορφη Ξάνθη και συμμετείχε στο μεγάλο Λυκειακό αντάμωμα 14 παραρτημάτων, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης.

Τη 40μελή αποστολή του Λ.Ε.Κ. υποδέχτηκε το Σάββατο το πρωί στο ιστορικό κτίριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης η πρόεδρος Ευτέρπη Στάντσιου, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. Το ίδιο βράδυ, τα μέλη της αποστολής παρακολούθησαν την επετειακή παράσταση του Λ.Ε. Ξάνθης. Επίσης, η ομάδα του Λ.Ε.Κ. επισκέφθηκε τα κονάκια του Μορφωτικού Συλλόγου Σαρακατσάνων Θράκης, όπου τους υποδέχτηκαν και τους ξενάγησαν ο πρώην πρόεδρος Γεώργιος Νάκος και μέλη του Συλλόγου, σε μια ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία. Την Κυριακή αντάμωσαν με τις χορευτικές ομάδες των Λυκείων των Ελληνίδων Χαλκίδας, Κερατέας, Λήμνου, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κιλκίς, Σύρου, Καβάλας, Βέροιας, Ηρακλείου, Άργους, Θήβας και Σαλαμίνας, παρήλασαν στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης και στη συνέχεια κάθε Λύκειο παρουσίασε χορούς και τραγούδια από τον τόπο του στην κεντρική πλατεία.

Τα μέλη των εφηβικών και ενηλίκων ομάδων του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας συνόδευσαν η πρόεδρος Τζίνα Καρέλια, τα μέλη του Δ.Σ. Αννα Μαύρου, Σοφία Λαμπροπούλου, Κατερίνα Οικονομάκου και Σοφία Λαγωνικάκου, καθώς και ο δάσκαλος του Λ.Ε.Κ. Αγης Τσακαλάκος.