Το «Art» της Γιασμίν Ρεζά από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας: Πρεμιέρα στο Ανοιχτό Θέατρο

Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9.15 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας η καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας με το έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο και την Κυριακή, την ίδια ώρα, ενώ στη συνέχεια η παραγωγή θα περιοδεύσει σε δήμους και φεστιβάλ.

Η υπόθεση ξεκινά με την αγορά ενός φαινομενικά απλού, μονόχρωμου πίνακα μεγάλης αξίας, γεγονός που προκαλεί έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις φίλους. Μέσα από τις αντιδράσεις τους αναδεικνύονται κρυμμένες εντάσεις, προσωπικές ανασφάλειες και αποκαλύψεις, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Τη μετάφραση υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ τη σκηνοθεσία, τους φωτισμούς και τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνει ο Φίλιππος Σοφιανός. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Kenny McLeland. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γεώργιος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι τεχνικοί Κώστας Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Τσίρμπας, Κώστας Μπούνας και Έφη Γεωργανά.

Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας συνδυάζει χιούμορ, ένταση και ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τα όρια της φιλίας.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr. Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 12 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ.