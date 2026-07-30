Η «Μήδεια» του Ευριπίδη τη Δευτέρα στην Καλαμάτα

Επειτα από 29 χρόνια, η σπουδαία ηθοποιός επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο που ερμήνευσε με ξεχωριστή επιτυχία το 1997, σε μια μεγάλη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Ο Nikita Milivojevi , διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση.

Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία. Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο. Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojevic. Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός. Πρωτότυπη μουσική/δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός. Κίνηση: Amalia Bennett. Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα. Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος. Σχεδιασμός ήχου: Κώστας Μπώκος. Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας. Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Άρης Λεμπεσόπουλος. Τάσος Σωτηράκης. Διονύσης Πιφέας. Τροφός: Ρένη Πιττακή. Χορός: Εβίτα Αγιατσή. Ηλέκτρα Καρτάνου. Εμμανουήλ Κοντός. Ιωάννα Μπιτούνη. Μαριάμ Ρουχατζέ. Νίκος Τσιμάρας. Μουσικός επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης. Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου. Οργάνωση παραγωγής: Ξένια Καλαντζή. Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketservices.gr.