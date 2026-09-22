Μεσσηνία: Μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων στον Ανω Εγκλιανό

Την χορήγηση άδειας μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την ανασκαφή της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στον Άνω Εγκλιανό, στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος, στους Δρ. Jack L. Davis και Δρ Sharon R. Stocker, καθώς και σε ομάδα μελετητριών και μελετητών, ενέκρινε με απόφασή της η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Στην απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου αναφέρεται:

“Χορηγούμε στον Δρ. Jack L. Davis, Αρχαιολόγο και συνδιευθυντή της ανασκαφικής έρευνας της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στον Άνω Εγκλιανό, Δ.Ε. Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, στην κα Sharon R. Stocker, Αρχαιολόγο και συνδιευθύντρια της ίδιας ανασκαφικής έρευνας, καθώς και σε ομάδα μελετητών και μελετητριών, άδεια μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την προαναφερόμενη ανασκαφή και άδεια αφαίρεσης επίχωσης από τα δωμάτια 64-65. Συγκεκριμένα, η ομάδα μελέτης συγκροτείται ως εξής: 1. Jack L. Davis, συν-διευθυντής 2. Sharon R. Stocker, συν-διευθύντρια 3. Chris Hale, Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, μελέτη κεραμικής 4. Salvatore Vitale, Πανεπιστήμιο της Πίζα, μελέτη κεραμικής 5. Sydney Betancourt, επικεφαλής συντήρησης 6. Calla McNamee, γεωαρχαιολογική μελέτη 7. Laura Magno, μικρομορφολογική μελέτη 8. Cristiano Putzolu, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, GIS 9. Χαρίκλεια Μπρεκονλάκη, μελέτη τοιχογραφιών 10. Emily Egan, Πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ, μελέτη τοιχογραφιών 11. Αντρέας Καρύδας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μελέτη μετάλλινων και γυάλινων ευρημάτων 12. Τάνια Βαλαμώτη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αρχαιοβοτανική μελέτη 13. William Weir, Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, διαχείριση βάσης δεδοµένων 14. Christina Kolb, σχεδιάστρια 15. Αγγελική Θεωδοροπούλου, σχεδιάστρια 16. Jeff Vanderpool, φωτογράφιση ευρημάτων 17. Lynne Schepartz, μελέτη ανθρωπολογικού υλικού

Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων όρων:

Η αφαίρεση της επίχωσης από τις αίθουσες 64-65 του ανακτορικού συγκροτήματος καθώς και η μελέτη του υλικού των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Μεσσηνίας σε μέρες και ώρες εργάσιμες. Η αφαίρεση της επίχωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο σε σημεία που βρίσκονται σε κατάχωση και δεν θα επεκταθεί σε μη ανασκαμμένα αρχαιολογικά στρώματα. Μετά την ολοκλήρωση της σχεδιαστικής και φωτογραφικής αποτύπωσης των αιθουσών 64-65, ο χώρος θα επιχωθεί εκ νέου για την προστασία των αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν καλύπτεται με στέγαστρο. Το σύνολο των εργασιών αφαίρεσης της επίχωσης, καθώς και η εκ νέου κατάχωση του χώρου, θα πραγματοποιηθούν με ανασκαφική μέθοδο και αποκλειστικά με χειρωνακτικά μέσα. Η μελέτη του υλικού δεν θα περιλαμβάνει δειγματοληψία και δεν θα εφαρμοσθούν καταστροφικές μέθοδοι. Σε περίπτωση που απαιτηθεί δειγματοληψία ή εξέταση αρχαίων με ή χωρίς καταστροφική μέθοδο, καθώς και μεταφορά αντικειμένων εντός της χώρας ή εξαγωγή αυτών σε χώρα της αλλοδαπής, τα επί μέρους σχετικά αιτήματα θα υποβληθούν εγκαίρως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και σε εφαρμογή της υπ΄ αρ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝM/217149/140435/2243/09/06/2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΟΑ.