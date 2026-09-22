Τζίρος 911 δισ. ευρώ για το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με έρευνα

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρήσεων προς καταναλωτές (B2C) συνέχισε τη σταθερή ανοδική του πορεία και αυξήθηκε κατά 7% το 2025, από 842 δισ. ευρώ σε 911 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, η πραγματική ανάπτυξη του συνολικού ευρωπαϊκού B2C ηλεκτρονικού εμπορίου διαμορφώθηκε στο 4%. Τα παραπάνω προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2026 που δημοσίευσαν από κοινού ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο E-commerce Europe και το EuroCommerce.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών που εδρεύουν εντός και εκτός ΕΕ και δραστηριοποιούνται στην Ενιαία Αγορά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις --συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-- όσο και για τους καταναλωτές, ενώ νέες λύσεις πληρωμών καθιστούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς ταχύτερη και ευκολότερη.

Παράλληλα, ο κλάδος συνεχίζει να προσαρμόζεται στην πράσινη μετάβαση, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε βιώσιμες διαδικασίες και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Οι καταναλωτές αγοράζουν ολοένα και περισσότερα μεταχειρισμένα προϊόντα, ενώ οι παραδόσεις εκτός κατοικίας (out-of-home delivery) και η δυνατότητα παρακολούθησης των δεμάτων (parcel tracking) γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο Luca Cassetti, Γενικός Γραμματέας του Ecommerce Europe, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το απαιτητικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην οικονομία της Ένωσης και στην Ενιαία Αγορά. Ωστόσο, η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα κανονιστικό περιβάλλον που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να μειώνει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και να διασφαλίζει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός και εκτός ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψουν την ατζέντα απλοποίησης σε απτές δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικών μέτρων, όπως η δημιουργία ενός αποτελεσματικού EPR One-Stop Shop, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυστηρή εφαρμογή των κανόνων απέναντι σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης».

Η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια του EuroCommerce, δήλωσε: «Η αγορά των 911 δισ. ευρώ αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα μετατραπεί σε επενδύσεις μόνο εφόσον η Ενιαία Αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιορίσει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να ενισχύσει την εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων, των απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για κάθε πωλητή που απευθύνεται σε καταναλωτές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τον απαραίτητο χώρο ώστε να αξιοποιούν υπεύθυνα την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα ψηφιακά εργαλεία, να καινοτομούν και να παραμένουν ανταγωνιστικές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ