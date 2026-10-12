Στη Μ. Βρετανία το μεγάλο βραβείο του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χορωδιών Καλαμάτας

Με τη χορωδία Merchant Taylors’ Girls’ School από τη Μεγάλη Βρετανία, υπό τη διεύθυνση της Marie-Claire Gervasoni, να κατακτά το μεγάλο Βραβείο Χορωδίας «Kalamata 2026», ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας.

Η μεγάλη γιορτή της χορωδιακής μουσικής έριξε αυλαία με μελωδίες, συγκίνηση, δυνατές ερμηνείες και έντονο διεθνές χρώμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε συμμετέχοντες και κοινό.

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης, η Interkultur ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνιστικού μέρους, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να απονέμει συνολικά 22 Χρυσά και 26 Αργυρά Διπλώματα, επιβραβεύοντας το υψηλό επίπεδο των χορωδιών που συμμετείχαν.

Ανάμεσα στις χορωδίες που ξεχώρισαν ήταν και η Damenes Aften από τη Νορβηγία, υπό τη διεύθυνση του Erland Dalen, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση σε δύο κατηγορίες, στις Χορωδίες Ομοίων Φωνών – Επίπεδο Δυσκολίας Ι και στη Δημοφιλή Χορωδιακή Μουσική. Παράλληλα, απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Καλαμάτας για την καλύτερη ερμηνεία έργου Έλληνα συνθέτη, μια διάκριση που αναδεικνύει τη μουσική σύνδεση των συμμετεχόντων με τη χώρα που φιλοξενεί τον διαγωνισμό.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στην κατηγορία Μικτών Χορωδιών – Επίπεδο Δυσκολίας Ι, την πρώτη θέση κατέκτησε η Tarira από τα Νησιά Φερόε, υπό τη διεύθυνση του Bernharður Wilkinson, ενώ στις Μικτές Χορωδίες – Επίπεδο Δυσκολίας ΙΙ διακρίθηκε η zäsingers από την Ελβετία, με μαέστρο την Katrin Haueter.

Στην κατηγορία Παιδικών Χορωδιών νικήτρια αναδείχθηκε η Voce Eufonico από τη Σλοβακία, υπό τη διεύθυνση της Margaréta Žňavová, ενώ στην κατηγορία Θρησκευτικής Χορωδιακής Μουσικής a cappella επικράτησε η Merchant Taylors’ Girls’ School από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία απέσπασε και τη μεγαλύτερη διάκριση της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή ήταν η ελληνική παρουσία, καθώς η χορωδία «Καλλιστώ» του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Παπαδοπούλου, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Φολκλόρ, χαρίζοντας στην πόλη μια σημαντική διάκριση.

Στην κατηγορία Δημοφιλούς Χορωδιακής Μουσικής την πρώτη θέση κατέκτησε η Damenes Aften από τη Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΜΑΕΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ιδιαίτερη αναγνώριση δόθηκε και στους μαέστρους, με τα δύο Βραβεία Διεύθυνσης Χορωδίας να απονέμονται στον Erland Dalen της νορβηγικής Damenes Aften και στην Κατερίνα Βασιλικού, μαέστρο της ελληνικής Μικτής Χορωδίας Ambitus.

Παράλληλα, η κριτική επιτροπή απένειμε δύο ακόμη ειδικά βραβεία. Η χορωδία Tarira από τα Νησιά Φερόε τιμήθηκε για την εξαιρετική απόδοση του αναγεννησιακού έργου «Laudibus in sanctis» του William Byrd, με ιδιαίτερη έμφαση στην πιστότητα του μουσικού ύφους, στην κατηγορία Θρησκευτικής Χορωδιακής Μουσικής a cappella.

Αντίστοιχα, η ελβετική χορωδία zäsingers απέσπασε ειδική διάκριση για την εξαιρετική επιλογή ρεπερτορίου στην κατηγορία Μικτών Χορωδιών – Επίπεδο Δυσκολίας ΙΙ.

Το Ειδικό Βραβείο Καλαμάτας, το οποίο απονεμήθηκε στη νορβηγική Damenes Aften, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αφορούσε την καλύτερη ερμηνεία έργου Έλληνα συνθέτη μεταξύ όλων των διαγωνιστικών εμφανίσεων, αναδεικνύοντας τη θέση της ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε μια διοργάνωση με διεθνή χαρακτήρα.

Η τελετή απονομής των βραβείων αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας διοργάνωσης γεμάτης μουσική, καλλιτεχνική δημιουργία και διεθνείς συναντήσεις. Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνοντας τη θέση της μεσσηνιακής πρωτεύουσας στον διεθνή χάρτη της χορωδιακής μουσικής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην επόμενη διοργάνωση, το 2028.