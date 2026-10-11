Εντυπωσιακό φινάλε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας - Ραντεβού το 2028

Με μελωδίες, συγκίνηση, δυνατές ερμηνείες και έντονο διεθνές χρώμα ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε συμμετέχοντες και κοινό.

Η μεγάλη γιορτή της χορωδιακής μουσικής έδωσε ξεχωριστή πνοή στην πόλη, με τους συντελεστές της διοργάνωσης να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2028.

Για τέσσερις ημέρες, η Καλαμάτα μετατράπηκε σε ένα μεγάλο μουσικό σταυροδρόμι, φιλοξενώντας 38 χορωδίες από 17 χώρες και περισσότερους από 1.200 Έλληνες και ξένους φίλους της μουσικής. Οι δρόμοι, οι πλατείες και οι πολιτιστικοί χώροι της πόλης πλημμύρισαν από μελωδίες, με τις χορωδίες να προσφέρουν μοναδικές μουσικές στιγμές μέσα από διαγωνισμούς, συναυλίες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τη συμμετοχή και τη ζωντάνια της, με την παρουσία των χορωδιών να θυμίζει την ατμόσφαιρα της πρώτης διοργάνωσης, όταν το φεστιβάλ έκανε τα πρώτα του βήματα στην Καλαμάτα. Το έντονο ενδιαφέρον και η διεθνής συμμετοχή επιβεβαίωσαν τη δυναμική ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί στο πολιτιστικό ημερολόγιο της πόλης.

Πέρα από το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, το φεστιβάλ έδωσε σημαντική πνοή στην καθημερινότητα και την τοπική αγορά. Εκατοντάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν στην Καλαμάτα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαιρα στους δρόμους, στα καταστήματα και στους χώρους εστίασης, αναδεικνύοντας παράλληλα την πόλη ως προορισμό πολιτισμού και εξωστρέφειας.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν οι Συναυλίες Φιλίας, που έφεραν τις χορωδίες πιο κοντά στο κοινό, δημιουργώντας στιγμές μουσικής επικοινωνίας πέρα από τον διαγωνιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ξεχωριστό χρώμα έδωσε και η μεγάλη παρέλαση των χορωδιών από το Ιστορικό Κέντρο έως την Κεντρική Πλατεία, ενώ η διοργάνωση κορυφώθηκε με την τελετή βραβεύσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα».

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας άφησε πίσω του όμορφες εικόνες, μουσικές αναμνήσεις και νέους δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της μουσικής να ενώνει.

Με τις εντυπώσεις από τη φετινή διοργάνωση να είναι ιδιαίτερα θετικές, οι συντελεστές έδωσαν ήδη ραντεβού για το 2028, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη διοργάνωση του θεσμού, που επιστρέφει κάθε δύο χρόνια, με την προσδοκία να γεμίσει ξανά η Καλαμάτα με φωνές, μελωδίες και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.