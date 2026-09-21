Ο υπνοθεραπευτής μετά τον ανακριτή: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα, σταματήστε τον διασυρμό μου»

Χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω, ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως ως μάρτυρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανακριτική διαδικασία είναι μυστική.

Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής, είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι κατά τη γνώμη του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο.

Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Πηγή: ertnews