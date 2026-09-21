Καλαμάτα: Διασωληνωμένος στο Παναρκαδικό 30χρονος μετά από τροχαίο στη Νέα Είσοδο

Ολα έγιναν στις 8 το βράδυ όταν στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, στο ύψος της εταιρείας Dimo, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ένας 30χρονος με κατεύθυνση από Καλαμάτα προς Ασπρόχωμα συγκρούστηκε με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά με ταξί που οδηγούσε ένας 65χρονος.

Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής δεν φορούσε κράνος και εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά μετά την σύγκρουση.

Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Προανάκριση για ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό που σημειώνεται στους δρόμους της Καλαμάτας διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.