Δυναμική παρουσία της Protergia στο 4ο Messinia Forum ως Gold Sponsor

Με ενεργό ρόλο και ισχυρή παρουσία ως Gold Sponsor συμμετείχε η Protergia στο 4ο Messinia Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού ενεργειακού συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και ενισχύοντας ενεργά τον διάλογο γύρω από τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης.

Σε μια εποχή όπου το ενεργειακό κόστος και η βιωσιμότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας, η Protergia, με τον Νίκο Δαμβέργη, B2B Stakeholder Relations Manager της εταιρείας, παρουσίασε στο panel «Εστίαση Σήμερα: Ενέργεια – Κόστος – Βιωσιμότητα» πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από τις επιχειρήσεις για τον εξορθολογισμό της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά βασικός παράγοντας ανθεκτικότητας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Στην Protergia θεωρούμε καθήκον μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε λύσεις που προσφέρουν σταθερότητα κόστους, ευελιξία και πραγματική υποστήριξη στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας».





Η παρουσία της Protergia στο Messinia Forum πλαισιώθηκε από ένα σύγχρονο περίπτερο «energy hub», με ειδικά διαμορφωμένους χώρους networking, όπου στελέχη της εταιρείας ήρθαν σε άμεση επαφή με επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής, αναπτύσσοντας έναν ουσιαστικό επιχειρηματικό διάλογο και συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των λύσεων της Protergia.

Παράλληλα, η τοποθέτηση πραγματικού φορτιστή ηλεκτροκίνησης Chargespot Point στον εκθεσιακό χώρο, ανέδειξε στην πράξη τις λύσεις ηλεκτροκίνησης της Protergia, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά λύσεις οι οποίες προάγουν την βιώσιμη κινητικότητα.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο 4ο Messinia Forum, η Protergia ενίσχυσε την παρουσία και την αναγνωρισιμότητα των B2B ενεργειακών της λύσεων και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της να βρίσκεται ενεργά εκεί όπου διαμορφώνεται ο επιχειρηματικός διάλογος για τις ανάγκες της επόμενης ημέρας.