Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Συμμετοχή φοιτητών στο Europa Experience Athens

Τους φοιτητές συνόδευσαν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος ΛΟΧΡΗ, Μαρία-Ελένης Αγοράκη και η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος ΔΕΟ, Μαρία Πετράκη.

Η δράση είχε ως κεντρικό άξονα τη διεξαγωγή συντονισμένου πάνελ συζήτησης και διαπανεπιστημιακού διαγωνισμού με θέμα: «Διαβουλευτική Δημοκρατία και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οι

φοιτητές σχεδιάζουν το αύριο». Στο επίκεντρο της δραστηριότητας διαβουλευτικής δημοκρατίας (debate φοιτητών) τέθηκε το καίριο ερώτημα: «Είναι θεμιτός ο περιορισμός της δημοκρατίας στο

όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαχείρισης της διακινδύνευσης;».

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξαν με σύντομους χαιρετισμούς διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και θεσμικοί εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΟ, καθηγητής Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, επισήμανε ότι η δράση δεν περιορίζεται στα στενά όρια μιας ακαδημαϊκής άσκησης, αλλά ενισχύει ουσιαστικά τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία και συμβάλλει καθοριστικά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δομημένης επιχειρηματολογίας.

Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης, αναπληρωτής καθηγητής Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, τόνισε τη σημασία της εξωστρέφειας της Σχολής και της επαφής των φοιτητών με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά διακυβεύματα, συγχαίροντας τους φοιτητές για την συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία και την ποιότητα της εκπροσώπησης του ιδρύματος.

Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετείχαν ενεργά και εκπροσώπησαν επάξια το ιδρυμα οι φοιτητές και φοιτήτριες: Κωνσταντίνος Λαδάς, Κωνσταντίνος Μούρτο, Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Άγγελος Αγκόρα και Νικήτας Μπατσικούρας, οι οποίοι συνδιαλέχθηκαν με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν πολυδιάστατα επιχειρήματα γύρω από τη δυναμική σχέση μεταξύ δημοκρατικών ελευθεριών, βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης κρίσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, τις τοποθετήσεις των δύο υπεύθυνων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την απονομή επαίνων στους συμμετέχοντες φοιτητές.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι δύο υπεύθυνες καθηγήτριες των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της

δράσης. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος ΛΟΧΡΗ,

Μαρία-Ελένη Αγοράκη, δήλωσε: «Η σύμπραξη του τμήματός μας με τους υπόλοιπους φορείς αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, δημιουργούμε γόνιμους διαύλους εξωστρέφειας και ακαδημαϊκού διαλόγου».

Στη συνέχεια, η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος ΔΕΟ, Μαρία Πετράκη, αφού συνεχάρη τους φοιτητές και των δύο ιδρυμάτων, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανανεώνοντας το θεσμικό ακαδημαϊκό ραντεβού τους για το 2027 στην πόλη της Καλαμάτας, με σκοπό τη συνέχεια, την εδραίωση και τη διεύρυνση αυτής της επιτυχημένης διαπανεπιστημιακής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.