Η "οικογένεια" Τραμπ εναντίον του Αμερικανικού Έθνους - Μία παρωδία φασιστικού πραξικοπήματος

Τέλος Αυγούστου 2020, Γερμανοί Οπαδοί του Τράμπ από κοινού με ομάδες ακροδεξιών και άλλων οπαδών διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, εφόρμησαν στο κτίριο της Γερμανικής Βουλής (Reichstag – Bundestag) στο Βερολίνο, “διαμαρτυρόμενοι” για τα προληπτικά μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19. Οι εικόνες από την “επιχείρηση” θυμίζουν έντονα το σχέδιο “κατάληψης” του Αμερικανικού Κογκρέσου στο Λόφο του Καπιτώλιου στην Ουάσιγκτον, αρχές Ιανουαρίου 2021 ! Λες και ακολουθούσαν ένα “Σχέδιο Γενικής Χρήσης” για πολλές χώρες! Δεν είναι τυχαία στις δύο Πρωτεύουσες η έντονη παρουσία πλακάτ και οπαδών της QAnon και παρόμοιων θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες “διαδίδονται” από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και σε άλλες Ηπείρους, μεταξύ αφελών πολιτών που χαρακτηρίζονται από άγνοια και υπαρξιακά αδιέξοδα (βλ. επισυναπτόμενες Φωτό τηλεοπτικού ρεπορτάζ Monitor – Das Erste). Στο Βερολίνο βέβαια, η αστυνομία τους αντιμετώπισε αποτελεσματικά, χωρίς την αδράνεια και την “τρυφερότητα” της Διοίκησης Τράμπ, χωρίς να υπάρξουν οι 5 νεκροί της Ουάσιγκτον, οι λεηλασίες του όχλου και οι καταστροφές στο κτίριο, χωρίς να επιτραπεί προσβολή δημοκρατικών θεσμών και συμβόλων, χωρίς κατάλυση του Κράτους από αυτούς στους οποίους ο Ντ. Τράμπ δηλώνει δημόσια και στοργικά “You are special, We love You !” .

Ο πολύχρωμος και επιφανειακά “γραφικός” όχλος της 6 Ιαν. 2021 στις ΗΠΑ, προσκλήθηκε επίσημα (μέσω Tweeter !) από τον ίδιο τον Πρόεδρο Τράμπ στις 19 Δεκ. 2020, με την υπόδειξη : “Big protest in DC on January 6th. Be there, will be wild!”. Στην “προσυγκέντρωση” των οπαδών του μπροστά στο Λευκό Οίκο, ο Τράμπ – με πολεμικές ιαχές – δηλώνει από την εξέδρα : “We will never ever surrender”, “If DC escalates, so do we” (δήλωση στο Parler), “Δεν θα ξαναπάρουμε τη χώρα μας αν δείξουμε αδυναμία ! Δείξτε δύναμη και ας βαδίσουμε προς το Καπιτώλιο” ! Καθορίζει έτσι το “ιδεολογικό πλαίσιο” και το “σχέδιο δράσης” για την κατάληψη του Κογκρέσου και την κατάλυση της Νομοθετικής Εξουσίας, τη στιγμή που οι ολομέλειες Βουλής και Γερουσίας συνεδρίαζαν τελετουργικά, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα, για την επικύρωση της εκλογής νέου Προέδρου & Αντιπροέδρου στο Λευκό Οίκο.

Ανάλογες δηλώσεις έγιναν στα πλήθη και από τον “επικεφαλής δικηγόρο” των μεθοδεύσεων του Τράμπ στην ίδια προ-συγκέντρωση. Αφού οι πάνω από 60 προσφυγές του σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια απερρίφθησαν ως αβάσιμες από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ο Rudi Giuliani είπε στους απογοητευμένους οπαδούς : “Ας κερδίσουμε λοιπόν την Υπόθεση στη Μάχη!”.

Ο Τράμπ μάλιστα δήλωσε αρχικά “στα στρατεύματά του”, ότι “Θα είμαι μαζί σας στην Πορεία προς το Καπιτώλιο – πάμε να ενθαρρύνουμε τους γενναίους νομοθέτες μας, άνδρες και γυναίκες …..”. Στη συνέχεια βέβαια μπήκε στη λιμουζίνα του και κατευθύνθηκε στην “Τέντα Στρατηγείο”, όπου ανέμενε το “Επιτελείο” μελών της Οικογένειας Τράμπ και επίλεκτων συμβούλων, για να παρακολουθήσουν σε οθόνες υπό τους ήχους νικηφόρας μουσικής (“Gloria !!!!”) την “εξέλιξη των επιχειρήσεων στο πεδίο της Μάχης”, κατά των “εχθρικών δυνάμεων” της Νομοθετικής Εξουσίας, της Δικαιοσύνης και του Τύπου (που οι εκπρόσωποί του παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τα τεκταινόμενα, κάνοντας “ανταποκρίσεις από το μέτωπο”) ! Περήφανοι οι δύο γιοί του Τράμπ και οι φιλενάδες τους βιντεοσκοπούσαν γελώντας και χορεύοντας τα παθήματα Βουλευτών και Γερουσιαστών από τους “εξεγερμένους Πατριώτες” της QAnon, των “Proud Boys”, των “White Supremacists”, της “Χαμένης Υπόθεσης” του Νότου στον Εμφύλιο Πόλεμο, και άλλων “πατριωτικών δυνάμεων” !!! Ευτυχώς, αυτή τη φορά, όσοι το σχεδίασαν αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Έκπληκτοι – και εν μέρει πανικόβλητοι – οι Βουλευτές και Γερουσιαστές, με υπόδειξη των αστυνομικών της ειδικής φρουράς του Καπιτωλίου, το οποίο αποτελεί νησίδα Ομοσπονδιακού Εδάφους εντός του Δήμου της Ουάσιγκτον DC, διακόπτουν τις εργασίες των δύο νομοθετικών σωμάτων και κρύβονται πίσω από έδρανα ή μεταφέρονται σε ασφαλείς (?) “μυστικούς” υπόγειους χώρους. Πράκτορες της ασφάλειας “φυγαδεύουν” τον προεδρεύοντα στη Γερουσία Αντιπρόεδρο Μάϊκ Πένς και την προεδρεύουσα στη Βουλή Νάνσυ Πελόσι, ενώ διοικητικοί υπάλληλοι και ανταποκριτές εθνικών και διεθνών ΜΜΕ “κλειδώνονται στο Κυλικείο”.

Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη είναι η ανεπάρκεια, η αδράνεια και η καθυστέρηση της προστασίας Εκπροσώπων – Συμβόλων και Ομοσπονδιακής Κυριαρχίας της “Υπερδύναμης” στο ίδιο της το “Σπίτι” !! Διαπιστώθηκε ότι η ειδική φρουρά του Κογκρέσου δεν περίμενε να αντιμετωπίσει παρόμοια “έφοδο”, ίσως να επέδειξε επιφυλακτικότητα γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για οπαδούς του Προέδρου. Οι επιτιθέμενοι αντίθετα, όπως προκύπτει από τα δημοσιογραφικά βίντεο και από τις αυτάρεσκες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατευθύνονταν από άτομα που “γνώριζαν τα κατατόπια” και ακολούθησαν συγκεκριμένο σχέδιο “κατάληψης”. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η Εθνοφρουρά δεν έλαβε εντολή παρέμβασης από τον Πρόεδρο και χρειάστηκε να γίνει αυτό – με καθυστέρηση - μετά από παρέμβαση του Αντιπροέδρου Μάϊκ Πένς και της Νάνσυ Πελόσι. Μόνο μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του εκλεγμένου προέδρου Μπάϊντεν, ο οποίος απαίτησε από τον Τράμπ να “ανακαλέσει” τους οπαδούς του, έγινε σχετική δήλωση του Τράμπ, ο οποίος όμως την διάνθισε με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του ότι “του έκλεψαν τη νίκη”, ενώ απέφυγε επιμελώς να καταδικάσει τη βία, τις καταστροφές και τις λεηλασίες του όχλου.

Ας σημειωθεί ότι οι επιτιθέμενοι δεν ήταν στρατιώτες της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν ή της Βόρειας Κορέας, αλλά “επίλεκτα τμήματα εφόδου” του ίδιου του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, που με τίποτα “δεν θέλει να απέλθει” από τον Λευκό Οίκο! Ο οποίος –όπως αβάσιμα ισχυρίζεται– “κέρδισε τις εκλογές, αλλά του έκλεψαν τη νίκη” ! Οπαδοί τους οποίους προετοίμαζε ιδεολογικά και ανεχόταν οργανωτικά στα 4 χρόνια της θητείας του, οι οποίοι “εκπαιδεύτηκαν” στην οργάνωση εφόδων κατά τις συγκρούσεις τους με αντίπαλες δυνάμεις των “Black Lives Matter”, των “Antifa” ή και απλών δημοκρατικών πολιτών, με την ανοχή και την κάλυψη δυνάμεων της Εθνοφρουράς, της Αστυνομίας, στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και παραεκκλησιαστικών Οργανώσεων. Εκπαιδεύτηκαν στη στρατολόγηση και εκπαίδευση νέων μελών, στη χρήση των όπλων, απλών και πολεμικών, τα οποία περήφανοι κουβαλούσαν επικαλούμενοι άρθρα του Συντάγματος, “μυήθηκαν” στις πλέον απίθανες “Θεωρίες Συνωμοσίας” και παροτρύνονταν διαρκώς με “κωδικοποιημένα μηνύματα” του “μυστικού αρχηγού” Ντόναλντ Τράμπ μέσω Tweeter, προετοιμάζοντας την “Καταιγίδα” που θα άνοιγε το δρόμο για την κατάληψη της εξουσίας “του Κατεστημένου της Ουάσιγκτον, των Ομοσπονδιακών Γραφειοκρατών, της Πλουτοκρατίας των Τραπεζιτών και του Χρηματιστηρίου, των Επιστημονικών Ιδρυμάτων και των Γιγάντων της Τεχνολογίας” κλπ.

Το εγχείρημά τους λοιπόν, που σύμφωνα με τους θεωρητικούς του Κινήματος θέλει να εμποδίσει τους “αριστερούς μαρξιστές του Δημοκρατικού Κόμματος να έρθουν στην εξουσία”, έχει σαφή Εθνικό- σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά ! Αυτό δεν το κρύβουν άλλωστε, αφού ανάμεσα στα λάβαρα της QAnon, του Τράμπ και στις σημαίες του εμφυλιακού Νότου κυματίζουν Σβάστικες.

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τράμπ εκπροσωπεί ο ίδιος ό,τι πιό διεφθαρμένο και ανήθικο στους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους, με φορολογικές παραβάσεις – απόκρυψη εισοδημάτων – αδιαφανείς αγοραπωλησίες ακινήτων – σκοτεινές συναλλαγές με στελέχη της ιταλικής και ρώσικης Μαφίας, ιδιοτελείς σχέσεις με πράκτορες αμερικανικών και ρώσικων υπηρεσιών (βλ γερμανο - γαλλικές έρευνες “ο Τράμπ και το FBI” στα SWR, das Erste, ARTE), καθώς και με Κυβερνήσεις χωρών της Ε.Ε. (βλ. Υπόθεση Πολωνίας), τον “Σουλτάνο” Ερντογάν και τον “Τσάρο” Πούτιν, δεν δείχνει να απασχολεί αυτούς τους “υπερπατριώτες” !

Πέραν του Τράμπ, όμως, το πρόβλημα είναι ότι οι εξελίξεις οφείλονται σε μεγάλο μέρος στον καιροσκοπισμό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο επί πολλά έτη υπέθαλψε αυτή τη λαϊκίστικη και ακροδεξιά στροφή, από την εποχή του Newt Gingrich, της Sarah Palin και του Tea Party έως την εθελόδουλη άλωση του από τον Τράμπ και τον Τραμπισμό. Τώρα πλέον οι γιοί του Τράμπ διακηρύσσουν απροκάλυπτα ότι “δεν υπάρχει πλέον Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά Κόμμα του Τράμπ” ! Μόνο μπροστά στον κίνδυνο της της ζωής τους κατά την εισβολή στο Κογκρέσο, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές και Βουλευτές αποφάσισαν να “χειραφετηθούν” από τον Τράμπ, καταδίκασαν τις δηλώσεις και τις πράξεις του και τώρα κάποιοι εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς σε μια νέα παραπομπή για καθαίρεση του Τράμπ (Impeachment), ή και για την άμεση αντικατάστασή του από το Αντιπρόεδρο (25η Συνταγματική Τροπολογία). Βέβαια, αν είχαν υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς στην προηγούμενη παραπομπή του Τράμπ, θα είχαν αποφευχθεί πολλά δεινά για το Κόμμα τους, τον αμερικανικό λαό αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

Διότι, πέρα από τα όσα απαράδεκτα είπε και έπραξε ο Τράμπ, σημασία έχουν και οι τερατώδεις παραλείψεις του. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασυγκράτητη επέκταση της πανδημίας COVID-19 στις ΗΠΑ, πάνω από 22 εκατομ. Κρούσματα (~ 25% παγκοσμίως) και πάνω από 380.000 νεκρούς (~ 20% παγκοσμίως) έως τώρα. Είναι υπόλογος για τις δολοφονίες (σχεδόν εκτελέσεις) αφροαμερικανών από αστυνομικούς και την ατιμωρησία των δολοφόνων, για την αδικαιολόγητη εμπλοκή της εθνοφρουράς και τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων έγχρωμων και δημοκρατικών πολιτών, αντίθετα με την ανοχή και την υπόθαλψη ένοπλων οπαδών του. Η διαφορά στη μεταχείριση των “Black Lives Matter” και του Όχλου που επιτέθηκε στο Κογκρέσο, τονίστηκε από τον εκλεγέντα Πρόεδρο Μπάϊντεν. Πέραν της εσωτερικής πολιτικής όμως, ο Τράμπ ευθύνεται και για την υποβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, στη Μέση και στην Άπω Ανατολή, στη Νότια Αμερική. Οι φίλοι και ομοϊδεάτες του, π.χ. Ερντογάν στην Τουρκία, Όρμπαν στην Ουγγαρία, Μπολσονάρο στην Βραζιλία αυθαιρετούν αντίστοιχα κατά του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του τύπου, του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος. Έχει ξεκινήσει έναν οικονομικό – τεχνολογικό και εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας, αλλά αδιαφορεί για την ανυπαρξία πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων σε αυτή την αχανή χώρα, καθώς και για το αστυνομικό κράτος που επεκτείνουν αδυσώπητα οι Κινέζοι στο Χόνγκ – Κόνγκ. Είναι φανερή η “αδυναμία” του σε αυταρχικούς ηγέτες, τους οποίους επεχείρησε να μιμηθεί στις ΗΠΑ.

Είναι λοιπόν αυτονόητη η επιβολή πολιτικών και ποινικών κυρώσεων, όπως η παραπομπή του για καθαίρεση από πολιτικά αξιώματα (impeachment) – που θα αποκλείσει πιθανή επάνοδό του στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ – αλλά και η άμεση αντικατάστασή του από τον Αντιπρόεδρο (25η τροπολογία). Πολλοί πλέον εκτιμούν ότι πρέπει να απομακρυνθεί “από τους κωδικούς εξαπόλυσης πυρηνικών όπλων”, αλλά και γενικότερα από την αρχηγία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι επιχειρούν να “παζαρέψουν” τη στήριξή τους σε αυτές τις διώξεις, με αντάλλαγμα την “προεδρική χάρη” στον Τράμπ από τον αντικαταστάτη Πρόεδρο !!! Αναμένεται ότι οι επόμενες “10 ημέρες που θα συνταράξουν τον Κόσμο” θα είναι πλήρεις ειδήσεων !!

Από τη φασιστική προπαγάνδα, τις θεωρίες συνωμοσίας, την αντιεμβολιαστική υστερία, τις “εναλλακτικές αλήθειες” κλπ έχουν παρασυρθεί εκατομμύρια αφελείς αμερικανοί σε αγροτικές, υποβαθμισμένες και απομονωμένες περιοχές, πολίτες με πατριωτικές αυταπάτες αλλά ανεπαρκή μόρφωση, θρησκόληπτοι και συντηρητικοί, ταλαιπωρημένοι – άνεργοι και απελπισμένοι άνθρωποι. Το σύνολο των οπαδών του “Τραμπισμού” και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ξεπερνά πλέον τα 70 εκατομμύρια ψηφοφόρων, έναντι 80 εκατομμυρίων ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος. Πρόκειται λοιπόν για μια βαθειά διχασμένη Χώρα, ιδεολογικά – μορφωτικά – πολιτιστικά – γεωγραφικά – κοινωνικά ! Ο Τράμπ μπορεί τελικά να ξεπεραστεί, αλλά ο “Τραμπισμός” θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις ΗΠΑ για πολλά χρόνια, με κίνδυνο “μετάδοσης” σε αυταρχικά καθεστώτα της Ευρώπης (π.χ. Ουγγαρία, Πολωνία), της Νότιας Αμερικής (π.χ Βενεζουέλα) της Ασίας (π.χ. Τουρκία) και αλλού. Ο Τράμπ λοιπόν ήταν ο “αυτουργός” των εγκλημάτων. Για τον “ηθικό αυτουργό και αρχιτέκτονα της καταιγίδας” κατά των δημοκρατικών θεσμών στις ΗΠΑ, “λέγε με Βλάντιμιρ” ! Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ έχουν πλέον χάσει το ηθικό κύρος της Ηγέτιδας δύναμης μεταξύ Δημοκρατικών χωρών, που “παρεμβαίνει υπέρ της δημοκρατίας και των ελεύθερων εκλογών” σε άλλες χώρες και ηπείρους. Ίσως ανεπανόρθωτα ….

Η νέα Διοίκηση Μπάϊντεν – Χάρρις έχει καλές προθέσεις και προοδευτικό πρόγραμμα, αλλά το έργο της θα είναι δύσκολο. Είχε την τύχη να αποκτήσει προς το παρόν τον έλεγχο και των τριών βασικών θεσμών εξουσίας : Εκτελεστικής (Λευκός Οίκος) και Νομοθετικής (Βουλή και Γερουσία), με δυνατότητα αποκατάστασης ισορροπιών και στην Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη. Αλλά αν δεν παρουσιάσει σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο και επιτυχίες στην οικονομική και κοινωνική πολιτική μέσα στην πρώτη διετία, κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο ενός ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων κατά τις ενδιάμεσες εκλογές, άρα και τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ένα έργο 4-ετίας.