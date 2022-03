Διαβούλευση για τον τουρισμού στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία

Γεια σας. Ονομάζομαι Δωδέκατος Βασίλης και η ιδιότητά μου είναι α) Πιστοποιημένος Διαχειριστής ακίνητης περιουσίας και οικιστικών Συγκροτημάτων β) Πιστοποιημένος Πραγματογνώμονας Ακινήτων γ) Πιστοποιημένος Κτηματομεσίτης

Είμαι ο Ιδρυτής της 12Yes, Real Estate Expertise.

Στην 12Yes αγαπάμε πολύ την Καλαμάτα και όλη τη Μεσσηνία. Και ένα μεγάλο ποσοστό της δουλειάς μας αφορά έμμεσα τον Τουρισμό. Και μάλιστα τους μόνιμους, διαχρονικούς τουρίστες, ή/και επενδυτές του Τουρισμού. Κι αυτό, διότι στη δραστηριότητά μας διαχειριζόμαστε καθημερινά πολυάριθμα ακίνητα και οικόπεδα ενδιαφερόμενων εκτός Μεσσηνίας και εκτός χώρας.

Ενδιαφερόμενων οι οποίοι θα ήθελαν να έρθουν να μείνουν στον τόπο μας, ή να τον επισκέπτονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα περιοδικά μέσα στον χρόνο, ή/και να επενδύσουν στον ευρύτερο κλάδο του τοπικού Τουρισμού.

Κατά τη διαδικασία αυτή, πρωταρχικός σκοπός μας είναι να δομήσουμε τις υπεραξίες του τόπου μας και της κάθε συγκεκριμένης περιοχής που ενδιαφέρει, πριν από οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά, στη συνέχεια, να δομήσουμε και τις υπεραξίες καθενός μοναδικού ακίνητου ξεχωριστά.

Το brand name της εταιρείας μας, 12Yes, υποδηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση καταθέτουμε τουλάχιστον 12 λόγους ή 12 υπεραξίες ή 12 συγκριτικά μοναδικά πλεονεκτήματα για τη Μεσσηνία σαν ευρύτερη περιοχή, για την κάθε επιμέρους πόλη

ή γειτονιά, και ακολούθως για το κάθε ακίνητο ή οικόπεδο που ευρίσκεται σε αυτή.

Πραγματικά, κάθε τόπος, κάθε περιοχή, κάθε γειτονιά, κάθε ακίνητο, διαθέτει μοναδικές Υπεραξίες. Αρκεί να γνωρίζεις πώς να τις ανακαλύψεις και πώς να τις περιγράψεις λακωνικά και κατανοητά.

Αυτός είναι ο ρόλος του Destination Marketing. Δεν υπάρχει κακή περιοχή ή κακό ακίνητο. Υπάρχει κακό marketing ή καθόλου marketing.

Γι’ αυτό στην 12Yes συνεργαζόμαστε στενά με πλέον ειδικούς στο destination marketing ώστε κάθε ακίνητο που διαχειριζόμαστε να φαίνεται και να είναι μοναδικό.

Αυτό είναι και το πρώτο βασικό συστατικό της συνολικής εμπειρίας που φροντίζουμε να έχει ο κάθε πελάτης μας στο ταξίδι του μαζί μας.

Όπως πανομοιότυπα πρέπει να φροντίζει ο κάθε τόπος που επιζητά τουριστική ανάπτυξη για τη συνολική εμπειρία του κάθε Τουρίστα κατά την επίσκεψή του: το Tourist Experience.

Το ίδιο εξάλλου φροντίζουν από πάντα οι επιτυχημένες επιχειρήσεις για τους πελάτες τους, το Customer Experience.

Και τα τελευταία χρόνια του μαζικού internet, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μιλάμε πλέον για το User Experience.

Και αυτό το περίφημο νομοτελειακό Tourist Experience αρχίζει σίγουρα σαν ιδέα από το destination marketing, που αν δεν υπάρχει δεν μπορούμε να μιλάμε επί της αρχής για οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη.

Αλλά η εμπειρία κάθε τουρίστα επηρεάζεται ‘άρρητα’ από την ουσία του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας που αφορά τις Υποδομές. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσω τον χρόνο σας εστιάζοντας κι εγώ για πολύ στην τεράστια ανάγκη μας για περισσότερες και οργανωμένες άρτια Υποδομές που θα δημιουργήσουν ένα υψηλό tourist experience.

Και όταν μιλάμε για Υποδομές δεν μιλάμε φυσικά μόνο για ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα. Μιλάμε και για μέσα μεταφοράς, για δρόμους, για ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες άθλησης και sports γενικότερα, θρησκευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη γραμμή παραγωγής του τουριστικού προϊόντος, πολιτιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφοριών κλπ.

Και επίσης θέλω να τονίσω, ότι το θέμα εδώ δεν είναι απλά να μην ταλαιπωρηθεί ο Βασιλιάς Τουρίστας, που μόνον έτσι πρέπει να τον βλέπουμε, ως Βασιλιά. Το θέμα είναι, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου Tourist Walk Through, να του κάνουμε ευκολότερη και πιο άνετη την επίσκεψή του και όλη τη διαμονή και την βιωματική του εμπειρία στον τόπο μας.

Μόνον έτσι θα πετύχουμε στο προκλητικό αυτό στοίχημα. Πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα στις Υποδομές και να υπερβάλουμε σε αυτό. Να υπερβάλουμε να δημιουργηθούν σωστά, να οργανωθούν σωστά, να βελτιώνονται σωστά συνεχώς και αδιάκοπα. Στον 21ο αιώνα πλέον δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε άριστα.

Υπάρχουν σε όλους τους κλάδους ειδικοί που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο επιτυχημένη στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ας μην παριστάνουμε οι περισσότεροι κάτι που δεν είμαστε. Εμείς μέσα από τη δουλειά μας βρισκόμαστε συνέχεια σε μία εξειδικευμένη έρευνα για οικόπεδα και ακίνητα που έχουν σχέση με τον τουρισμό ή που θα μπορούσαμε να ωθήσουμε όσα περισσότερα από αυτά προς ενίσχυση των Υποδομών για τον Τουρισμό μας, με τις ευνοϊκότερες σε κάθε περίπτωση συνθήκες.

Θα μπορούσαμε ακόμα να εντείνουμε τις έρευνές μας και να εμβαθύνουμε στην επικοινωνία μας με δυνητικούς επενδυτές ή με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφερόμενους και συμβαλλόμενους σε αναζήτηση για το Touristic Real Estate, αλλά και για το ευρύτερο τουριστικό προϊόν του τόπου μας.

Να διερευνήσουμε τους σκοπούς τους. Να τους δημιουργήσουμε μία θετική προσμονή για τα οφέλη της επένδυσης στον τουρισμό στην περιοχή μας. Και στη συνέχεια να τους παραπέμψουμε ‘έτοιμους’ στα εντεταλμένα στελέχη

του Δήμου ή κάποιου άλλου ενδεδειγμένου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, για τη συνέχεια της επικοινωνίας και την τελική πολυπόθητη συμφωνία τους.

Επίσης, επειδή μία βασική εξειδίκευσή μας είναι και το Site Inspection περιοχών και ακινήτων με στόχο την έντεχνη ανάδειξη των υπεραξιών τους, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με χαρά στην επίδειξη των περιοχών που ενδιαφέρουν κατά την επίσκεψη των tour operators και των άλλων ειδικών προώθησης τουριστικών προορισμών.

Και φυσικά μιλάμε είτε για τα οργανωμένα Fam Trips (Fam από Familiarization = Εξοικείωση) είτε για μεμονωμένες επισκέψεις πρακτόρων.

Θα μπορούσαμε ακόμη και να εκπαιδεύσουμε στο επαγγελματικό site inspection μία εντεταλμένη ομάδα ανθρώπων για να μπορούν να το πραγματοποιούν επιτυχημένα και να οδηγούν έτσι σταδιακά σε νίκη την κάθε τέτοια επίσκεψη.

Τέλος θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία δημιουργική ιδέα, που προέκυψε μετά από έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τουρισμό, που είχαμε στην εταιρεία μας.

Λέμε και υποστηρίζουμε, εύλογα βεβαίως, σχεδόν από πάντα, ότι πρέπει όλοι μας σε έναν τόπο να είμαστε θετικοί στην ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού, γιατί έτσι όλοι μας θα έχουμε τελικά όφελος από αυτήν. Ωραία και συμφωνούμε απόλυτα.

Οι περισσότεροι όμως από εμάς τους κατοίκους του τόπου, που δεν έχουμε άμεσο όφελος από τα έσοδα του τουρισμού, δεν μπορούμε να νιώθουμε το ίδιο αυτή την ανάγκη της τουριστικής ανάπτυξης με εκείνους που τα έσοδά τους εξαρτώνται άμεσα από το spend των τουριστών στον τόπο μας.

Όσο κι αν είναι απολύτως λογικό ότι όλοι μας ωφελούμαστε σήμερα και θα ωφεληθούμε λιγότερο ή περισσότερο στο μέλλον από την τοπική τουριστική αύξηση, είναι αδύνατον να εμφυτεύσουμε αυτή τη στάση ζωής στο μυαλό κάθε πολίτη.

Όμως κάποιοι σοφοί κάποτε είπαν, ότι πάντοτε με κάποιον τρόπο μπορείς και τα αδύνατα να τα κάνεις δυνατά. Αρκεί να ακολουθήσεις μία από τις πιο ισχυρές συμβουλές τους.

"If you don’t do something unexpected, nothing unexpected will happen".

"Αν δεν κάνεις κάτι απροσδόκητο, τίποτα απροσδόκητο δεν μπορεί να συμβεί".

Ιδού λοιπόν η πρότασή μας για έναν απροσδόκητο δρόμο, που κατά τη γνώμη μας μπορεί να οδηγήσει το συντομότερο τον τόπο μας σε ένα εξίσου απροσδόκητο μεγάλο καλό.

Γιατί να περιμένουμε μόνο την Airbnb ή οποιαδήποτε άλλη ξενόφερτη πλατφόρμα να ενισχύσει τις βασικές υποδομές καταλυμάτων στον τόπο μας, ωφελώντας μόνον τους λίγους απ’ τους συμπολίτες μας και πλουτίζοντας οι ίδιες οι πλατφόρμες συνεχώς και περισσότερο;

Βέβαια εάν αναλογιστούμε τον σύγχρονο ορισμό της Υποδομής που αναφέρει ότι, "Υποδομή είναι κάθε επένδυση παγίου κεφαλαίου στο έδαφος, ως επί το πλείστον μεγάλης κλίμακας, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων" εύκολα θα καταλήξουμε και επιστημονικά στο συμπέρασμα της κοινής απλής λογικής:

Οι οργανωμένες σωστά Υποδομές απαιτούν μεγάλες επενδύσεις.

Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας πρότεινα, να δημιουργήσουμε εμείς, εδώ, στον τόπο μας, μεταξύ μας, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, μία Ισχυρή Κοινοπραξία με ιερό στόχο την Ανάπτυξη όσο περισσοτέρων Τουριστικών Υποδομών;

Μία Ισχυρή Κοινοπραξία μεταξύ Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων, (Δήμων, Περιφέρειας, Ξενοδόχων, Κατασκευαστών και Άλλων Επιχειρήσεων σχετικών ή όχι με τον τουρισμό).

Αλλά και Ιδιωτών, που θα ήθελαν να επενδύσουν λίγα ή περισσότερα σε αυτή την κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου μας, ως μικροί ή/και μεγαλύτεροι μέτοχοι.

Και φυσικά, ελκύοντας κεφάλαια και από συμπατριώτες μας ομογενείς που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν, αλλά και από σχετικά επιδοτούμενα προγράμματα.

Μία Ισχυρή Κοινοπραξία που θα αποκτούσε τη δύναμη αρχικά να νοικιάζει ή/και να αγοράζει αργότερα τοπικά ακίνητα από εκείνους που θέλουν να πουλήσουν, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για τη διαμονή των τουριστών μας. Ακίνητα δικά μας, ανθρώπων του τόπου μας, που θα τα ανακαινίζουμε και θα τα επιπλώνουμε κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό.

Ακόμα και τα ήδη διαχειριζόμενα ιδιωτικά καταλύματα από την Airbnb και τις όποιες άλλες ξενόφερτες πλατφόρμες, θα έμπαιναν πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με χαρά και συμφωνία κάτω από την Ισχυρή Τοπική Κοινοπραξία μας για αυτόν

τον ιερό σκοπό.

Και φυσικά, παράλληλα, να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα κεντρικών κρατήσεων και πωλήσεων, για να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια τη ζήτηση της διαμονής με κάθε τρόπο, μέσα από όλα τα διαθέσιμα τοπικά και παγκόσμια ειδικά κανάλια.

Φαντάζεστε, (εκτός των άλλων σημαντικών καλών που θα προκαλέσουμε σύντομα με την αύξηση των σωστών υποδομών μας), τον σημαντικό κύκλο εργασιών της Κοινοπραξίας και της σημαντικής της ανάπτυξης από τα αυξανόμενα έσοδα και τις νέες επενδύσεις της χρόνο με τον χρόνο;

Πόσο μεγαλύτερο και σταθερά αυξανόμενο όφελος για τον τόπο μας και τους κατοίκους του θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα;

Και εννοείται βέβαια ότι ως οι πιο ειδικοί στη Διαχείριση Ακινήτων στην 12Yes, μπορούμε να την αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου ή να συμμετέχουμε σε αυτήν, από την έρευνα την αρχική όπως ήδη έχουμε δηλώσει, καθ’ όλες τις επιμέρους διαδικασίες έως την ολοκλήρωση των καταλυμάτων προς ενοικίαση σε τουρίστες, και σταθερά μετά κατά τη λειτουργία τους και τη συντήρησή τους.

Και επίσης, με την Ισχυρή Κοινοπραξία μας μπορούμε να οργανώσουμε σταδιακά και τα απαραίτητα Hospitality Services που πρέπει να παρέχουμε στους επισκέπτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, ώστε να είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε κάθε φορά όσο το δυνατόν υψηλότερο Tourist Experience.

Και άλλα πολλά φυσικά που θα θέλαμε ώρες για να τα περιγράψουμε.

Αυτή είναι η κατεύθυνση πολλαπλής ανάπτυξης για το ευρύτερο τοπικό τουριστικό προϊόν που προτείνουμε αγαπητοί συμπολίτες.

Κλείνοντας, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό δεδομένο: "Δεν είναι μόνον ο Τουρισμός που μπορεί να βελτιώσει την Οικονομία και το Βιοτικό Επίπεδο στον Τόπο μας".

Απ’ όσο καλά γνωρίζω, γιατί σας είπα ότι συμπορευόμαστε στην εταιρεία μας με πλέον ειδικούς στο destination marketing, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο Επιστημονικό Μοντέλο Ολιστικής Ανάπτυξης Μιας Τοπικής Κοινωνίας, και πιστεύω ότι θα πρέπει όσο πιο άμεσα να χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί και ακόμη εκτενέστερα αυτήν την πολύτιμη γνώση, και να περάσουμε το συντομότερο στην πιστή εφαρμογή της στον δικό μας τόπο, για το κοινό μας όφελος.

Γιατί να μην είμαστε εμείς εδώ, πρώτοι απ’ όλη την Ελλάδα, ίσως και έξω από την Ελλάδα, που θα μετασχηματίσουμε το συντομότερο με την ενδεδειγμένη στρατηγική την Καλαμάτα μας σε μία Πρότυπη Πόλη, Μοντέλο Επιτυχημένου Τουριστικού Προορισμού

& Τοπικής Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης;

Μιας Πόλης Μοντέλου χωρίς καταστροφικές γούβες και κακοτεχνίες στους δρόμους της. Με φίλτρα καθαρού νερού στα νερά της. Με χρήσιμους καλούς μικροοργανισμούς στους καθαρισμούς και στα σπαρτά της.

Με λειτουργικό ανεξάντλητο wifi σε όλα τα απομακρυσμένα σημεία της.

Με επιχειρηματίες και εργαζόμενους ευγενικούς και πολιτισμένους, εκπαιδευμένους να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και φιλοξενίας σε ντόπιους και επισκέπτες.

Με ανθρώπους εξίσου εκπαιδευμένους και χαμογελαστούς, και όχι ψυχρούς δότες κλήσεων, στη Δημοτική Αρχή. Δημοτικούς Αστυνόμους δηλαδή ειδικούς λειτουργούς, έτοιμους να αγκαλιάσουν κυριολεκτικά, μαζί και με όλους τους συμπολίτες μας, (που θα πρέπει κι εκείνοι με συγκεκριμένο τρόπο να υποστηρίξουν αυτή τη στάση ζωής), τους επισκέπτες της Πόλης μας σε κάθε τους ανάγκη, σε κάθε τους βήμα.

Να τους οδηγήσουν ευγενικά και με ασφάλεια στις ομορφιές της… και άλλα τόσα άξια και τόσα μοναδικά που μπορούμε να πετύχουμε.

Αγαπητοί συμπολίτες είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά ακούγονται όμορφα, αλλά ας φροντίσουμε σας παρακαλώ θερμά να μη μείνουν μόνο στα όνειρα και στα σχέδιά μας. Υπάρχει τρόπος.

Φυσικά είμαστε διαθέσιμοι για μία περαιτέρω ανάλυση και κοινή διερεύνηση και συζήτηση της πολυδιάστατης πρότασής μας μόλις αυτό μας ζητηθεί, με μεγάλη μας χαρά και ηθική υποχρέωση.

Και βέβαια, σε οτιδήποτε τελικά αποφασίσετε να λάβει χώρα για την ανάπτυξη αρχικά του τουριστικού προϊόντος στον τόπο μας, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο αφορά στην ευρύτερη τοπική μας ανάπτυξη, δηλώνουμε "Παρόντες" να το υποστηρίξουμε

με όποιο τρόπο μπορούμε και να συνδράμουμε ενεργά και με απόλυτη αφοσίωση στο σεβαστό σας έργο.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας.

Είμαστε η 12Yes Real Estate Expertise & Destination Marketing Experts.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Touristic Real Estate του Δήμου Καλαμάτας και της ευρύτερης Μεσσηνίας.

Αφοσιωμένοι Ειδικοί Ερευνητές και Διαχειριστές Ακινήτων και Οικοπέδων με Σκοπό την Γρηγορότερη Ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος στον Τόπο μας.

[Μάρτιος 2022, Καλαμάτα]