Αντί-γνωμος: «Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί»

“Carthago delenda est” («η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί») ήταν η φράση με την οποία τελείωνε κάθε του λόγο στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο ο Κάτων ο Πρεσβύτερος, όταν επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Καρχηδόνα (τρομοκρατημένος από τη τεράστια ανάπτυξη της πόλης και φοβούμενος για την υπεροχή της απέναντι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) αποφάσισε ότι η καταστροφή της είναι απολύτως επιβεβλημένη.

Έτσι, ηγούμενος του τρίτου Καρχηδονιακού πολέμου κατάφερε την ολική καταστροφή της πόλης.

Οι Ρωμαίοι αφού «διέβησαν τον Ρουβίκωνα» και δεν έμεινε “λίθος επί λίθον” στο διάβα τους, όργωσαν την περιοχή και στη συνέχεια την «έσπειραν» με αλάτι προκειμένου να μην φυτρώσει τίποτα ξανά για αιώνες.

Πολύ μεταγενέστερα, αναφερόμενος ο Φρήντριχ Νίτσε στους βαθιά κυνικούς και απολύτως ανήθικους πολιτικούς, οι οποίοι πολιτεύονται με μοναδική επιδίωξη την διαιώνιση της εξουσίας τους και για τον σκοπό αυτό έχουν απωλέσει κάθε κόκκο ηθικής αναστολής, έλεγε:

“Πολιτικός είναι κάποιος που διαιρεί τους ανθρώπους σε δύο τάξεις: σε υποχείρια και σε εχθρούς”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης -μετά την καταστροφική συμμετοχή του στην κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου (με χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο, κατ’ εντολή των γερακιών των Βρυξελλών -και όχι μόνο), βίωσε την διπλή ήττα της παράταξης του στον πρώτο και δεύτερο «Καρχηδονιακό πόλεμο» με τον Τσίπρα (Ιανουάριος και Σεπτέμβριος του 2015).

Έτσι από την ίδια μέρα που κατέλαβε την θέση του προέδρου στο κόμμα του (Φεβρουάριος 2016) δεν παρέλειπε να επαναλαμβάνει, καθημερινά και σε αμείωτη ένταση, την πρόθεση του -ως (σύγχρονος) Κάτων ο Πρεσβύτερος- να καταστρέψει την Καρχηδόνα: “Carthago delenda est”.

Ο «τρίτος Καρχηδονιακός πόλεμος» του Κυριάκου (σε αντίθεση με τον Ρωμαίο πολιτικό) αφορούσε την ίδια του την χώρα, διήρκεσε από το 2019 μέχρι το 2023 και έκτοτε βιώνουμε τα αποτελέσματα της ολοκληρωτικής καταστροφής που επέφερε.

Κι όμως ο γόνος με το εξαιρετικό επίπεδο σπουδών, ο οποίος εάν διεκδικούσε -ως απλός πολίτης- εργασία θα έτρωγε πόρτα επειδή είναι (και φαίνεται) μειωμένης αντίληψης και τελείως ανίκανος, ου μην αλλά και επικίνδυνος (αλήθεια εσύ θα τον έπαιρνες στην δούλεψη σου να τον πληρώνεις για οποιαδήποτε εργασία;) αφού αποδεδειγμένα με ότι ασχολήθηκε τα σκάτωσε (γελάνε και τα πληκτρολόγια από το πέρασμα του -ως γιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη- στην κεντρική διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας), έγινε ο πανίσχυρος και ακλόνητος μέχρι πολύ πρόσφατα πρωθυπουργός της Ελλάδας, χάριν σε ένα τριτοκοσμικό και βαθιά διεφθαρμένο επιχειρηματικό και μιντιακό σύστημα που τον επέλεξε ως τον πλέον κατάλληλο για μπροστινό στις βρώμικες δουλειές του.

Η ολοκληρωτική κατάλυση κάθε Δημοκρατικής έκφανσης στον δημόσιο βίο της χώρας, με την μέθοδο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που «όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει», και η οποία οδηγεί στην πλήρη αθώωση πολιτικών (ηθικοί αυτουργοί) για προφανή και πρωτοφανή κακουργήματα (παρακολουθήσεις, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Η καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη που πεθαίνει στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων καθ’ οδόν για το δημόσιο νοσοκομείο, που δεν έχει γιατρούς και νοσηλευτές, που δεν έχει ούτε τις στοιχειώδεις ιατρικές ειδικότητες ακόμα και στην Αθήνα, αλλά έχει έναν γελοίο ανθρωπάκο για υπουργό υγείας ο οποίος διατείνεται σε ανάρτηση του (ναι στα σοβαρά τώρα) ότι “για να μην αντιδικούμε λοιπόν πάνω στα απολύτως προφανή και παγκοσμίως αποδεκτά, έθεσα το σχετικό ερώτημα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και έλαβα την σχετική απάντηση ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές”, είναι το πρώτο υπόστρωμα.

Οι «επιτυχίες» στα δημοσιονομικά αποτελέσματα που κάνουν «το παγώνι (Κούλης) να φουσκώνει» -με βάση τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία της Eurostat- φανερώνουν τα εξής αληθή, προφανή και βιωματικά καταστροφικά:

Ο ένας στους δύο Έλληνες (46%) δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να πάει, έστω ολιγοήμερες, διακοπές ακόμα και στο χωριό του.

Οι 7 στους 10 Έλληνες (65,62%) δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από δέκα χιλιάδες ευρώ.

Οι επενδύσεις στη χώρα μας (που τόσο «κορδώνεται το παγώνι») για όλο το 2024 ήταν μόλις 6 δις, εκ των οποίων το 60% πήγαν για αγορά ακινήτων (προσφιλής μέθοδος ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος) και μόνο το 27% για παραγωγικές (έτσι τις βάφτισε το «επιτελικό» (παρά)κράτος) επενδύσεις.

Οι οφειλές στο συνταξιοδοτικό σύστημα ξεπέρασαν τα 50 δις, η συμμετοχή του τακτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή των συντάξεων ανέρχεται στο 50%, σε μια χώρα που η αρνητική διαφορά θανάτων/γεννήσεις είναι 50.000 περισσότεροι θάνατοι κατ’ έτος, δηλαδή μια μεγάλη επαρχιακή πόλη αφανίζεται κάθε χρόνο.

Αυτό είναι το δεύτερο υπόστρωμα.

Έπονται πολλά υποστρώματα ολοκληρωτικής καταστροφής ακόμα, στον «μπαξέ» του Μητσοτάκη.

Κοντολογίς, η άμεση προτεραιότητα επιβίωσης για έναν ολόκληρο λαό είναι: Καταστρέψτε αυτούς που, έξι ολόκληρα χρόνια τώρα, καταστρέφουν την Καρχηδόνα.

Είναι, κυριολεκτικά, στο χέρι σου!

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά”

Laurence J Peter, Καναδός συγγραφέας