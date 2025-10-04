Επιδείνωση των απειλών στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ - Τι καταγράφει η νέα έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας «ENISA»

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο πολλαπλασιάζονται και το όλο σύστημα προστασίας συχνά καταρρέει με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαδικτυακή ασφάλεια που πέραν των χάκερ υφίσταταιι και κατασκοπεία από τις χώρες εκείνες που επωφελούνται από την ευρωπαϊκή παρακμή σε όλα τα επίπεδα.

Τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά και προκαλούν ενίοτε και πανικό από τους ιδιωτικούς χρήστες του διαδικτύου μέχρι τις υπηρεσίες ασφαλείας που δεν ξέρουν πως να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από την υποκλοπή σημαντικών αρχείων και μυστικών.

Αν η Ευρώπη δεν βρει τους τρόπους εκείνους που θα την διαφυλάξουν από τις κυβερνοεπιθέσεις, προερχόμενες είτε από χάκερ είτε από μυστικές υπηρεσίες χωρών όπως η Ρωσία, ή η Κίνα που ούτως ή άλλως εμπλέκονται ήδη σε πολλές υποθέσεις κατασκοπείας, το σενάριο για μια ασφαλή Ευρώπη θα παραμείνει απλά ευσεβής πόθος.

Ας δούμε λοιπόν πως έχει η κατάσταση και ποιες είναι οι επιπτώσεις γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η κατάσταση λοιπόν των απειλών για την ψηφιακή υποδομή της Ευρώπης έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ENISA.

Στην έκθεση, το λογισμικό εκβιασμού («ransomware») αναφέρεται ως η απειλή με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ΕΕ.

Το ransomware είναι ένα ειδικό είδος κακόβουλου λογισμικού που ουσιαστικά κρατά όμηρο τον υπολογιστή ή τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.

Αυτό σημαίνει ότι μετά από μια μόλυνση, τα σημαντικά αρχεία ή ακόμα και ολόκληρο το σύστημα κρυπτογραφούνται ή κλειδώνονται, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση σε αυτά.

Στη συνέχεια, οι δράστες απαιτούν από τον ιδιοκτήτη λύτρα (αγγλικά: «ransom») – συνήθως σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin – και υπόσχονται να άρουν το κλείδωμα ή την κρυπτογράφηση μετά την πληρωμή.

Μια προσβολή με ransomware οδήγησε επίσης στις πρόσφατες διαταραχές και των υπολογιστών σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το BER του Βερολίνου/Βρανδεμβούργου αλλά και το Heathrow του Λονδίνου.

Οι ζημίες από τις επιθέσεις των χάκερ είναι συχνά τεράστιες σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα θύματα δεν καταφέρνουν να επαναφέρουν τα συστήματά τους από τα αντίγραφα ασφαλείας.

Ωστόσο, από αριθμητική άποψη, οι λεγόμενες επιθέσεις DDoS βρίσκονται στην κορυφή της έκθεσης της ENISA. Αποτελούν το 77% των αναφερόμενων περιστατικών.

Οι επιτιθέμενοι κατακλύζουν τους υπολογιστές των θυμάτων με τόσο μεγάλες ποσότητες αιτημάτων δεδομένων, ώστε οι διακομιστές να καταρρέουν και να μην λειτουργούν πλέον.

Συχνά, οι ζημίες από τις επιθέσεις Denial-of-Service δεν είναι τόσο μεγάλες όσο από τις επιθέσεις ransomware, επειδή μετά την προσωρινή επίθεση οι διακομιστές λειτουργούν και πάλι κανονικά.

Οι περισσότερες επιθέσεις DDoS προέρχονται από «χακτιβιστές», ενώ οι κυβερνοεγκληματίες διαδραμάτισαν μόνο μικρό ρόλο.

Η ανάλυση βασίζεται σε 4.875 περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025, όπως ανακοίνωσε η ENISA στην Αθήνα.

Ο διευθυντής της ENISA, Juhan Lepassaar, δήλωσε: «Η αυξανόμενη εξάρτηση από τα ψηφιακά συστήματα έχει ως αποτέλεσμα οι διαταραχές να μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού».

Από την έκθεση προκύπτει ότι η δημόσια διοίκηση στην ΕΕ, με ποσοστό 38,2%, είναι ένας από τους τομείς που δέχονται τις περισσότερες επιθέσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως διπλωματικές και κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται στόχος χάκερ ακτιβιστών και κρατικά υποστηριζόμενων ομάδων στο πλαίσιο εκστρατειών κυβερνοκατασκοπείας.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο τομέας των μεταφορών με 7,5% των καταγεγραμμένων περιστατικών. Ακολουθούν οι ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες (4,8%), ο χρηματοπιστωτικός τομέας (4,5%) και η βιομηχανία (2,9%).

Σύμφωνα με την ENISA, η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ανησυχητική. Πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων κοινωνικής μηχανικής που παρατηρούνται παγκοσμίως υποστηρίζονται πλέον από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Κυβερνοασφάλεια, η οποία εδρεύει στην Αθήνα.

Στην κοινωνική μηχανική, για παράδειγμα, δημιουργούνται πλαστές οδηγίες από ανώτερους με τεχνητή νοημοσύνη («Boss-Mails»), οι οποίες παρασύρουν τους υπαλλήλους να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά στους επιτιθέμενους.

